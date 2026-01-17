新北大橋下發現一堆白骨 是人的！一旁還有法院文件

善心人士前往板橋新北大橋下欲提供餐點給街友，意外發現一具白骨。讀者提供



新北大橋下方發現一具白骨，警方卻是是一具人骨，一旁還有一紙法院文件，初判是可能是周姓男子，聯繫家屬到進行DNA鑑定，確定死者身分。

海山警分局江翠所員警到場，報案人顏男表示，偶爾會準備餐點供街友食用，日前曾在該處發放餐點給一位男性街友，因近日皆未見到該人，便在周遭尋找，未料，發現一具白骨。

警方於白骨旁拾獲一紙法院文件，研判死者可能為周姓男子，協助聯繫家屬。其母親指出，已逾三個月未見到周男。

警方鑑識小組人員到場採證，後續將報請刑事相驗，待DNA鑑定釐清死者身分。

