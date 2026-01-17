新北大橋下驚見白骨！男陳屍箱堆疑為失聯街友 警比對DNA查身分

有民眾在板橋新北大橋下方發現一具白骨。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市板橋區驚見白骨！近日有民眾在新北大橋下方發現一具骨骸，疑為一名因竊盜通緝的男子。目前已報請檢察官相驗，並將透過DNA鑑定進一步確認身分。

新北市海山警分局昨(16)日晚間9時許接獲報案，指板橋區環河西路四段新北大橋下方發現一具白骨。警方趕抵後封鎖現場勘驗，發現骨骸位於紙箱及雜物堆中，旁邊留有法院相關文件，初步研判死者可能為一名49歲周姓男子。

據了解，報案的熱心民眾平時會準備餐點發放給街友，過去曾在新北大橋下提供餐點給一名男性街友，但近2、3個月未再見到對方，擔心對方安危，便前往其平日休息處查看，沒想到翻開紙箱後赫然發現一具白骨，隨即報警處理。

警方在現場拾獲一紙法院文件，顯示新北地檢署曾於前年12月，因竊盜案件對49歲周姓男子發布通緝，須執行6個月刑期，初步研判為死者身分。警方隨後聯繫家屬，周男母親表示，兒子平時與親友聯繫不多，且居無定所，對其近況並不清楚，3個多月前曾返家要錢，之後便失去聯絡。

目前警方已完成現場採證，後續將報請檢察官進行刑事相驗，並採集家屬DNA進行比對，以釐清白骨身分及死亡原因，詳細內容仍待進一步調查確認。







