新北大橋死亡意外！機車從橋上噴飛 44歲男自撞護欄亡
新北市三重區10日清晨發生一起死亡交通事故，上午 8 時 50 分許，44 歲曾姓男子騎乘普通重型機車行經新北大橋機車道往板橋方向時，不明原因自撞橋上護欄。強大撞擊力道導致曾男當場 OHCA（到院前心肺功能停止），經緊急送醫搶救後，最終仍不幸宣告不治。
三重警分局獲報後，立即派員趕赴現場進行交通疏導，並引導機車車流，避免二次事故發生。警方隨即封鎖現場，依規定實施事故調查、勘查、採證照相及測繪紀錄等程序。
曾姓駕駛傷勢集中在頭、面部及雙手，送往市立三重醫院搶救後仍宣告不治，其酒測值仍待進一步抽血檢驗釐清。目前詳細的肇事原因與經過，仍有待警方後續調查鑑定。
看更多 CTWANT 文章
娛樂報報／黑男私下同樣黑漆漆 甩肉成功繼續減肥
西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子
型男里長家務戰1／曾陷買春風波！喬天鼎控前妻家暴 幼女大面積瘀血視訊求救
其他人也在看
酒測值1.31！ 男宿醉開車上班 撞「藍7副」公車
酒測值1.31！ 男宿醉開車上班 撞「藍7副」公車EBC東森新聞 ・ 22 小時前
離譜！ 轎車沿路打右轉燈 竟左偏「逆向撞騎士」還肇逃
台南市東區8日晚間發生一起嚴重車禍，35歲吳姓男騎士遭48歲陳姓駕駛逆向行駛撞擊後命危，目前仍在加護病房搶救中。令人氣憤的是，陳姓駕駛竟在肇事後逃逸，完全沒有停留現場救援受傷騎士！行車紀錄器畫面顯示，陳姓駕駛沿路打著右轉方向燈，卻突然左偏跨越雙黃線，闖入對向車道直接撞上騎士。警方表示，全案已依肇事逃逸致人受傷，報請地檢署偵辦。陳姓駕駛雖辯稱是一時恍神，但其肇事逃逸的行為令人質疑。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
遊覽車載客賞新社花海 跨雙黃線擦撞機車情侶摔傷
台中市 / 綜合報導 台中新社花海節開幕第2天，吸引許多民眾上山賞花，1名遊覽車司機載著遊客經過展區附近的道路，過彎時違規跨越雙黃線，不慎與對向的機車發生擦撞，造成騎士與後座女乘客輕傷送醫。畫面上可以看到，遊覽車過彎、通過閃紅燈的路口，前方彎道有一輛車子停在路邊，遊覽車疑似為了要繞過去，整輛車就跨越了雙黃線，對向的機車騎士來不及閃避，擦撞到遊覽車的左側，情侶摔倒在地，還好只有輕傷，警方調查，雙方都沒有喝酒，確切的事故原因還要進一步調查。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
開車睡著出事了！台中女猛撞「BMW轎車＋13機車」…撞擊慘況曝光
台中市大里區發生車禍，昨日（9日）晚間7時許，一名51歲游姓女子駕駛休旅車行經仁化路時，疑因精神不濟失控衝撞路邊車輛，造成一輛BMW轎車及13輛機車毀損，幸好沒有人員傷亡，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」
生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。民視 ・ 1 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 20 小時前
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看EBC東森新聞 ・ 4 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 18 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 20 小時前
2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐 她居冠獲近40%、黃國昌9.8%
下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營開始布局，新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，蘇巧慧居冠達39.5%，黃國昌則獲9.8%支持度，再度引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 3 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 15 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 17 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
粿粿道歉片竟「撞臉他」 本尊神回「1句」笑翻網！
娛樂中心／江姿儀報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月頻傳婚變，范姜上月拍片指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息曝光震驚各界。1日粿粿拍攝17分鐘長片，回應指控與離婚導火線，且認了「和王子有踰矩行為」。然而網友不買單，還歪樓發現粿粿痛哭道歉的模樣激似YouTuber「尼克星」，引發熱議。民視 ・ 1 小時前