新北大橋死亡意外！機車從橋上噴飛 44歲男自撞護欄亡

男子自撞後機車從橋上墜落。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區10日清晨發生一起死亡交通事故，上午 8 時 50 分許，44 歲曾姓男子騎乘普通重型機車行經新北大橋機車道往板橋方向時，不明原因自撞橋上護欄。強大撞擊力道導致曾男當場 OHCA（到院前心肺功能停止），經緊急送醫搶救後，最終仍不幸宣告不治。

三重警分局獲報後，立即派員趕赴現場進行交通疏導，並引導機車車流，避免二次事故發生。警方隨即封鎖現場，依規定實施事故調查、勘查、採證照相及測繪紀錄等程序。

廣告 廣告

曾姓駕駛傷勢集中在頭、面部及雙手，送往市立三重醫院搶救後仍宣告不治，其酒測值仍待進一步抽血檢驗釐清。目前詳細的肇事原因與經過，仍有待警方後續調查鑑定。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

娛樂報報／黑男私下同樣黑漆漆 甩肉成功繼續減肥

西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子

型男里長家務戰1／曾陷買春風波！喬天鼎控前妻家暴 幼女大面積瘀血視訊求救