新北大橋死亡車禍！44歲男撞外側護欄 送醫不治

現場留有車輛與人行道的磨擦痕跡。（圖／翻攝畫面）





新北市連接三重與板橋的新北大橋，今天（10日）上午傳出死亡車禍，一名曾姓機車騎士，行經新北大橋時，不明原因撞上外側護欄，頭部重創當場失去生命跡象，送往醫院搶救後仍宣告不治，至於確切車禍原因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在今天（10日）上午接近9時，一名44歲曾姓機車騎士，騎乘機車沿著新北大橋三重端上橋，往板橋方向行駛，卻不明原因突然撞上外側護欄，整個人重摔在地，機車更失控持續往前滑行，衝到自行車道下坡處。

廣告 廣告

新北市消防局獲報迅速派員到場，發現他全身多處擦挫傷，傷勢集中在頭部、臉部、手部，已無生命跡象，緊急送往市立三重醫院搶救，但經搶救仍宣告不治，確切車禍原因仍待釐清。

機車更失控滑行衝到自行車道上。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

被砍一個月「18假」！8義務役氣到圍毆違規下士 下場出爐

汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光

快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見

