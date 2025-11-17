新北大漢橋一年近200事故機車族喊救命 林國春：2026拆除分隔島優化動線

新北大漢橋紊亂的機車動線有望在2026年終結惡夢。（圖／翻攝自新北市議員林國春臉書）

新北市議員林國春今（17）日表示，聯絡新北板橋區與新莊區的大漢橋機車道寬度不足又設計不良，搞得事故頻傳險象環生，目前新北市政府打算在2026年把同向快慢車道分隔島拆了，這樣機慢車道可以從2.65米增加到3米，希望能改善交通狀況並增加行車安全。

新北市議員林國春（中）認為新北大漢橋動線改革攸關機車族生命安全刻不容緩。（圖／翻攝自新北市議員林國春臉書）

大漢橋每日扛著數萬人次通勤責任，其中機車流量更是顯著，尤其在尖峰上班日上午7點到9點時段，交通壅塞情況惡化更是亟需處理。身為板橋地區資深民代的林國春說，長期以來大漢橋上的快慢車道以實體水泥分隔島處理，但這樣的設計會壓縮機車行駛慢車道的寬度，2部機車並行都很勉強，狹窄的車道便因此搞得車流回堵又容易發生事故。

林國春續指，由於大漢橋板橋往新莊端上橋處，除了大漢橋外，還有快速道路台64與新北環狀捷運等橋墩交織，甚或施工圍籬長年卡在那，地面的分隔標線非常複雜，第一次行經者對動線根本一頭霧水，不只完全不直觀的設計搞得大家擠成一團，一不小心還會釀成車禍遺憾。他攤開統計資料感嘆，一年內就高達194件車禍和大漢橋有關，包含設計不良、未保持安全距離及違規超車等都是肇事原因，改革不可以再牛步。

林國春進一步指出，在未來拆除快慢車道寬約0.8米的實體分隔島後，除了機慢車道從2.65米增加成3米外，也會畫設雙白線和槽化線進行區隔，也不會打擾現有快車道運行。但他也說，施工完成後市府可以再觀察，究竟「車種分流」之外，是否也能逐步改以「車速分流」設計動線，有條件地開放最外側的汽車道給機車使用，但這都要以安全為第一考量。

林國春預告，若大漢橋成效不錯，其實板橋連接台北市萬華區的華江橋機車分流島也該一併檢討，是否也可比照辦理拆除，這樣能全面優化交通狀況，會持續監督。

新北市大漢橋機慢車意外頻傳，2025年4月就發生一起機車駕駛人在新莊端下橋時自撞橋墩倒地，最後送醫不治的憾事，主管機關一定要優化動線避免遺憾重演。（圖／翻攝自新北市警察局新莊分局媒體群組）

