新北大眾運輸場站、耶誕城維安加強 增派255名警力巡查

〔記者黃子暘／新北報導〕台北車站、中山商圈昨日發生隨機殺人事件，含兇嫌張文在內共4人死亡。新北市板橋區板橋車站旁邊就是市民廣場，現正舉行新北歡樂耶誕城活動，又有週末人潮聚集，據悉新北市長侯友宜今(20)日稍早已前往現場視察維安狀況，新北市警察局指出，警方強化耶誕城等人潮密集及群聚活動安全維護，並同步加強大眾運輸場站維安，總計增派255名警力人次加強巡查。

新北警說，轄區分局執行巡邏與定點守望並與保全會哨，捷運分隊強化護車及站體內安維，並派員加強板橋站(三鐵共構)巡守，另責成各分局提高各運輸場站巡邏密度與見警率，遇突發狀況即時應變，防制無差別攻擊及模仿效應。

