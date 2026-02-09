新北大道天橋工程挖破水管中午完成搶修 恢復供水及道路通行

新北市新北大道與五工路口的天橋工程今天（8日）因施工挖破水管，導致大範圍積水，現場封閉道路搶修，台灣自來水公司也採取減壓供水及調配供水措施，影響用戶約1萬戶。新北市工務局今天表示，經連夜搶修完成管線換新，下午1時恢復正常供水，並開放五工路全線恢復通行。

新北市新莊區新北大道人行天橋新建工程8日不慎挖破自來水管，經連夜緊急搶修，9日完成及恢復正常供水。圖為一度封閉的五工路恢復通行。（圖／新北市政府提供）

新北市工務局今天發布新聞稿，工務局長馮兆麟指出，思源路跨越新北大道人行天橋工程昨天施工時不慎挖損自來水管線，台灣自來水公司昨天下午進行降壓供水及關閉水閥，晚間展開抽排水、管溝清挖及鋼板樁打設等作業，直到今天清晨完成臨時擋土設施後，現場才露出破損管線。

馮兆麟表示，修復過程中，工程人員發現同一自來水管線尚有第二處破損漏水點，隨即擴大開挖範圍並打除混凝土，確保後續修復品質與供水安全。自來水公司已於中午前完成更換新管及回填灌漿加固作業，廠商隨即清洗整理路面、移除堆置沙包，下午1時提前開放五工路全線恢復通行，同步全面恢復正常供水。