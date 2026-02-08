新北大道天橋工程挖破水管影響約1萬戶 目標明上午完成搶修

新北市新北大道與五工路口的天橋工程今天（8日）因施工挖破水管，導致現場大範圍積水，警方獲報迅速派員到場疏導交通，並通報台水等相關單位進行搶修，以防止積水範圍擴大。初步評估影響範圍為五工路以北往新北產業園區方向，影響用戶約1萬戶。新北市長侯友宜今天下午視察時要求明天上午搶修完成，避免影響交通民生。

新北市新北大道與五工路口的天橋工程8日因施工挖破水管，導致現場大範圍積水，警方獲報迅速到場疏導交通並通報台水等相關單位進行搶修。（翻攝照片／中央社）

侯友宜在副市長朱惕之、工務局長馮兆麟、消防局長陳崇岳等人陪同下視察工地。養護工程處長鄭立輝表示，工程進行基樁作業時，施工廠商在道路下方約3公尺誤挖管徑約500mm自來水幹管。

鄭立輝指出，事發後已通知台灣自來水公司關閉水閥，同時採取減壓供水及調配供水措施，維持民眾基本用水需求，避免發生大規模停水。初步評估，影響範圍為五工路以北往新北產業園區方向，影響用戶約1萬戶，目標於9日上午完成修復。

馮兆麟說，施工前已依規完成管線調查，並與水公司於去年12月24日辦理會勘作業，但因地下管線圖資可能存在誤差，加上五工路因捷運施工後路型改變，導致施工過程中誤挖自來水幹管。

新北市新北大道人行天橋工程廠商8日不慎挖破自來水管導致積水，市長侯友宜（右三）要求9日上午搶修完成，恢復供水，以免影響交通及民生。（圖／新北市政府提供）

侯友宜接受媒體聯訪表示，被挖破的管線有供水到五股產業園區，以及泰山一部分、新莊思源路附近等，市府會全力搶修，希望能在明天上午順利供水，縮小影響範圍。

新北市警察局交通警察大隊發布新聞稿表示，現場已封閉「新北大道往泰山方向外側車道」及「思源路往五股方向車道」，提醒用路人行經該路段務必減速慢行，注意安全。

交通警察大隊指出，因應明天上班車潮，為避免交通壅塞及耽誤民眾行程，建議欲行駛新北大道往泰山方向用路人，提前改走新北大道、新知二路或新北大道、化成路行經福慧路前往泰山、五股地區，避開管制路段；思源路通往五工路方向，可改走新北大道、新知六路行經福慧路通往五工路，或改走新北大道、五工六路。

新莊分局稍早以訊息說明，新北大道與五工路口上午11時許發生嚴重積水，影響周邊交通安全，警方迅速派員到現場管制交通。初步了解，工程單位開挖天橋地基時，不慎挖斷自來水公司主要幹管，大量自來水外洩導致積水，已通知台灣自來水公司到場緊急關閉水源及搶修，防止積水範圍擴大。