新北大道天橋工程挖破自來水管 影響約1萬戶

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市新莊區新北大道人行天橋新建工程不慎挖破自來水管，導致道路積水，受影響用戶約1萬戶。新北市長侯友宜今天下午視察時，要求明天上午搶修完成，以免影響交通民生。

侯友宜在副市長朱惕之、工務局長馮兆麟、消防局長陳崇岳等人陪同下，視察工地。

養護工程處長鄭立輝表示，工程進行基樁作業時，施工廠商在道路下方約3公尺誤挖管徑約500mm自來水幹管。

他表示，事發後已通知台灣自來水公司關閉水閥，同時採取減壓供水及調配供水措施，維持民眾基本用水需求，避免大規模停水情形發生。初步評估，影響範圍為五工路以北往新北產業園區方向，影響用戶約1萬戶，目標於9日上午完成修復。

馮兆麟指出，施工前已依規定完成管線調查，並與水公司於去年12月24日辦理會勘作業，但因地下管線圖資可能存在誤差，加上五工路因捷運施工後路型改變，致施工過程中誤挖自來水幹管。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，被挖破管線有供水到五股產業園區，以及附近包括泰山一部分、新莊思源路附近，市府會全力搶修，希望能夠在明天上午順利供水，這樣影響的範圍就會很小。

新北市警察局交通警察大隊發布新聞稿表示，現場已封閉「新北大道往泰山方向外側車道」及「思源路往五股方向車道」，提醒用路人行經該路段務必減速慢行，注意安全。

交通警察大隊指出，因應明天上班車潮，為避免交通壅塞及耽誤民眾行程，建議欲行駛新北大道往泰山方向用路人，提前改走新北大道、新知二路或新北大道、化成路行經福慧路前往泰山、五股地區，以避開管制路段；思源路通往五工路方向，可改走新北大道、新知六路行經福慧路通往五工路，或改走新北大道、五工六路。（編輯：管中維）1150208