新北大道成汪洋！重劃區水管爆裂淹馬路 警消封鎖現場交管

重劃區自來水管下午1時許無預警爆裂，導致新北大道被水淹沒。（圖／翻攝畫面）

新北市泰山區21日下午發生自來水管爆裂事故、新北大道五段與民生路口處下午1時許路面突然湧出大量積水，導致現場交通一度中斷，受困車輛需涉水艱難前行，部分路邊停放車輛更因水勢受驚倒車，在自來水公司緊急派員關水處置後，目前積水已逐漸消退，現場由員警實施交通管制，呼籲用路人提前改道。

路面自來水管線於下午1時許無預警破裂，大量水流瞬間噴發湧入車道，造成新北大道五段一帶嚴重積水，許多駕駛目擊水勢後紛紛減速或設法倒車避讓，場面一度混亂。林口分局與消防局接獲多通民眾報案，迅速派員進駐維持秩序。

該起事故疑似為重劃區內水管破裂所致、為避免水勢持續擴大，自來水公司技術人員已於第一時間到場關閉水源閥門進行緊急處置。目前現場仍由4名警力於重點路口進行交通疏處，並引導往來車輛繞行。

隨著供水閥門關閉，目前該路段積水狀況已在消退當中。警方提醒，雖然水勢趨緩，但路面可能殘留泥沙或濕滑，請行經該路段的用路人聽從現場員警指揮，或避開新北大道五段與民生路口，改走替代道路以確保行車安全。

