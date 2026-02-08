新北大道成河道！新莊區天橋施工挖斷水管 緊急封路

新北大道與五工路口出現大量積水。（警方提供）

新北市新莊區今（8）日上午驟傳道路積水事故。警方指出，上午11時許接獲通報，新北大道與五工路口出現大量積水，影響車流安全；經查為天橋地基施工過程中不慎挖斷自來水公司主要幹管，導致自來水外洩、路面嚴重積水，員警已到場封控。

警方說明，事故發生後，同時通報自來水公司到場，緊急關閉水源並展開搶修作業，以降低外洩水量、縮小積水範圍。

據了解，該路段為人行天橋地基施工工區，養工單位進行開挖時，誤挖斷自來水公司主要幹管，造成水管破裂，短時間內大量清水湧出，導致新北大道路面出現明顯積水，部分車道一度受影響。

對此，新北市養工處表示，已派科長已在趕赴現場途中，將於到場釐清事故原因，再對外說明後續處置與改善措施。

