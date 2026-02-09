新北大道挖破水管 侯友宜：供水正常盼今天順利搶修完成

新北市新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，施工廠商昨早挖破自來水管線，新北市長侯友宜今說明，目前還在搶修當中，供水正常，希望今天能順利完成。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，施工廠商昨早在新北大道二段與五工路口進行基樁作業挖破自來水管線，市府跟水公司漏夜搶修，新北市長侯友宜今受訪表示，目前還在搶修當中，希望今天能順利完成，現在供水還是正常，交通方面，車道(五工路往新北產業園區方向)已開放1.5車道。

侯友宜今天在板橋區行動治理座談會前接受媒體聯訪，他表示，「昨天事情一發生到現在，我們不眠不休的積極搶修，目前供水狀況壓力有少一點，目前供水沒有缺水，車道已縮減開放成1.5車道，我們還在搶修當中，希望今天能順利完成」。

