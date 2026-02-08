新北大道淹沒變河道！天橋施工不慎挖斷水管釀禍 警方緊急封路交管

因養工單位開挖天橋地基不慎挖斷自來水管，新莊新北大道被大量湧出的自來水淹沒。（翻攝畫面）

新北市新莊區新北大道，今（8日）中午傳出積水事故，警消獲報到場，發現馬路變成河道，汽機車只能涉水通行，影響車流。經查養工單位當時開挖天橋地基，施工不慎挖斷自來水管，導致大量自來水湧出，目前除了警方現場交管，自來水公司也派員搶修。

這起意外發生在今日上午11時許，依於新莊區新北大道和五工路口，突然出現大量積水，原本二線道路有一線道積水嚴重，變成河道，汽機車只能由內側車道涉水緩慢行駛。

警消獲報到場處理，經查係養工單位開挖天橋地基施工時，不慎挖斷自來水公司主要幹管，導致自來水湧出，造成路面嚴重積水，影響周邊交通安全。

由於大量自來水淹至新北大道，汽機車只能由內側車道涉水緩慢通行，警方現場已封路交管。（翻攝畫面）

警方已針對積水路段實施交通管制並封閉部分車道，呼籲往五股、泰山方向的民眾改道行駛。警方同步通知自來水公司到場緊急關閉水源及搶修，以防止積水範圍擴大，後續將持續配合相關單位確保用路人安全。

