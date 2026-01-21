新北大道變小河！ 水深一度淹及腳踝 民眾路過急報警

新北市 / 綜合報導

新北市泰山區新北大道五段與民生路口，21日下午1點，因為塭仔圳重劃區內送水管線發生破裂，又因為水量過大宣洩不及，導致整條馬路被淹成一條小河，有民眾返家途中行經趕緊報警，警方獲報後，也趕抵現場進行交通疏導與警戒，自來水公司隨後也到場關水，積水大約在2點順利消退。

水花高高濺起，汽機車行經積水路段時無一倖免，各個小心翼翼緩緩通行，還有騎士騎到一半發現積水越來越深，趕緊變換車道，目擊民眾許先生說：「就淹起來嘛，我看到的時候就是，水溝蓋一直冒水出來嘛，騎車的人就很不穩，有的甚至也快要跌倒了，左邊晃右邊晃的這樣子，趕快請相關單位處理這樣子。」

廣告 廣告

記者羅立安說：「記者實際回到現場，可以看到路上積水的狀況其實已經排除得差不多了，而稍早會造成積水的原因，其實跟重劃區有關。」事發在21日泰山區新北大道上，一旁的塭仔圳重劃區1點左右，傳出有送水管線破裂，且水量過大宣洩不及，釀成嚴重積淹水，1點30分自來水公司獲報到場關水後，水位在2點左右順利消退。

1個小時過後道路成功恢復成原本的樣子，不過明明沒下雨，整條路卻因為水管破裂淹成小河，也讓民眾對交通安全感到擔心，台灣自來水公司第十二區管理處郭副處長說：「那以後像這一個狀況的時候，我們會盡量就是，開關在調整的時候讓它的排水量，拉比較長的時間排出來就不會淹到路面。」所幸警方及消防單位接獲通報，也立即趕到現場，協助交通疏導等等事宜，並沒有因此造成人員受傷。

原始連結







更多華視新聞報導

塭仔圳最大四孔箱涵曝光！ 侯友宜視察施工進度

國1五股交流道新增北出匝道 新北盼銜接台65

塭仔圳2區道路工程 侯友宜：後續減少交通影響

