新北大道連環撞！ 肇事駕駛疑涉毒駕 車上搜出K他命

新北市 / 綜合報導

新北市新莊區新北大道三段，發生連環撞車禍！當時25歲陳姓駕駛開的一輛小客車，不斷偏移，直接追撞前方小貨車，兩台車輛隨即往對向噴飛，再波及第三台車輛，有駕駛一度受困，幸好送醫後都沒有大礙， 不過在肇事駕駛車上發現K他命，據了解他還是名通緝犯，警方將對駕駛檢測，是否毒駕。

白色轎車跨越雙黃線，直直往前衝，撞上小貨車，兩車往左偏，再撞對向一輛轎車，換個角度看，小貨車被撞到彈起，還繼續被擠到對向，波及銀色轎車，三輛車卡在路中間，場面宛如碰碰車，嚇壞現場民眾。

廣告 廣告

救護車十萬火急，趕往事故現場，因為被波及轎車駕駛一度受困，而貨車駕駛下車後坐在路邊相當驚恐，三輛車撞成一團，肇事車輛車頭引擎蓋被掀開，貨車連輪胎後車輪都消失，銀色轎車更被擠壓變形，零件碎滿地，而肇事駕駛看似也驚魂未定。

連環撞事故，發生在30日下午三點多，新北市新莊區新北大道三段上，車禍受波及的，包含一對周姓夫妻，和謝姓男子，所幸送醫皆無大礙，而肇事駕駛，是名年約25歲的陳姓男子，事發當下他精神恍惚，車內還被搜出約K他命，而他早有毒品前科，警方懷疑可能是毒駕，失控爆衝釀成連環撞車禍，肇事駕駛雙手被上銬遭到送辦，如今也將採驗尿液，釐清他是否真是毒駕。

原始連結







更多華視新聞報導

拒檢展開追逐戰 經查駕駛毒駕.乘客通緝犯

通緝犯北車大廳「當眾性侵」 檢方訊後直接入監服刑

大漢橋「17車連環撞」 水泥加壓車剎車失靈釀禍

