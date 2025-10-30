新北大道3車連環撞 警從肇事男車內疑搜出毒品

（中央社記者曹亞沿新北30日電）新北新莊區新北大道三段今天下午發生3車連環撞事故，陳男開車不明原因撞上前方小貨車，小貨車再撞擊對向車輛，現場3人送醫。警方事後在陳男車上查獲疑似毒品，將釐清是否涉毒駕。

新北市警局新莊分局獲報，新莊區新北大道三段今天下午3時許發生3車撞擊事故。警方調查，25歲陳男駕駛自小客車沿新北大道三段往三重方向直行，44歲謝男開小貨車同向直行，陳男不明原因偏向後，撞擊前方謝男，再推行謝男小貨車與對向小客車駕駛周男發生碰撞。

廣告 廣告

警方趕抵現場後對3名駕駛實施酒測，酒測值均為0。謝男嘴角撕裂傷、周男左手擦挫傷，以及周男妻子共3人送至衛福部台北醫院就醫。

事後警方在陳男車上發現疑似K他命毒品，將對陳男實施採尿及製作生理平衡表，釐清是否涉毒駕。（編輯：龍柏安）1141030