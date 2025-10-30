影/新北大道3車連環撞疑毒駕釀禍 2駕駛受困3人送醫

新北市今（30）日發生一起嚴重車禍，下午3時許新莊區新北大道往泰山方向，1輛貨車與自小客車不明原因撞成一團，現場一片混亂2人受困車內，消防局獲報隨即派遣人車到場協助脫困，現場共3名傷者送醫救治，所幸均僅輕傷無生命危險，轄區新莊分局警方也到場協助疏導車流，並依車禍事故流程處置，並查出其中一名駕駛陳姓男子（25歲）為通緝犯，車上發現一包毒品K他命疑似毒駕釀禍，確切車禍原因與肇責仍待後續調查釐清。

男子疑毒駕逆向衝撞2車肇禍。（圖／翻攝畫面）

新莊新北大道下午發生連環車禍。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

