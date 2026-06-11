新北天際影展啟航 紀錄片登長榮航班飛向世界

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）2026新北天際影展今天宣布啟航，透過長榮航空全球航線機上娛樂系統，分享新北市紀錄片獎優選作品。5月、6月檔期「叛逆未亡人」、「讓蜜蜂回家」、「八歲K9」3部紀錄片上架。

新北市府新聞局下午在記者會表示，「2026新北天際影展」分4個檔期陸續上架，自5月起以2個月為1個檔期，每檔期將上架3部紀實影像作品，共10部歷年新北市紀錄片獎優選作品（短片）及2部新北市紀錄片延伸長片。

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新北市長侯友宜表示，「新北市紀錄片獎」尊重創作者的精神，陪伴無數導演拍出動人的故事，透過雲端走向國際，與旅客一起分享，隨航線飛向全世界，並持續串起不同文化的交流，看見台灣紀錄片的多元視角。

長榮航空總經理孫嘉明表示，與市府合作5年來，「新北天際影展」已成為許多旅客期待的機上片單，持續累積許多好評，希望導演繼續創作優秀作品，向世界展現台灣的軟實力，展現國際視野與人文關懷、生命教育、環境永續的議題。

新聞局說，5月推出吳星螢導演描述自身喪夫歷程的紀錄片「叛逆未亡人」、徐仲彥導演探討農藥影響生態節奏的「讓蜜蜂回家」；張緯誌與林意婷導演執導，紀錄警犬與領犬員維護治安的「八歲K9」。

另外，7月起還有紀錄寵物長照與到府安樂善終服務的「不完美告別」、台北青年無家者在街頭與體制徘徊的紀錄片「浮巢」、新台灣之子兄妹在印尼與台灣文化間成長歷程的「我們的成年禮」。

新聞局說，後續上架的紀錄片包括「高山遊民」、「邊境．編織」、「僑樑」、「移動擂台」、「再見小學」及「小劇人」。（編輯：張銘坤）1150611