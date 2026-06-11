「新北天際影展」啟航 12部紀錄片讓旅客在高空看見新北魅力

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新北市長侯友宜(右2)今攜手長榮航空公司宣布第5屆「新北天際影展」正式於「空中」開展。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市新聞局今攜手長榮航空公司宣布第5屆「新北天際影展」正式於「空中」開展，12部新北市紀錄片獎優選作品，持續透過長榮航空的全球航線機上娛樂系統航向國際，分4檔期陸續上架，新北市長侯友宜表示，好的片子當然要跟大家分享，感謝長榮航空總經理孫嘉明再度支持新北天際影展，透過天空中的專屬雲端平台，讓更多觀眾看見新北紀錄片的魅力。

「新北天際影展」宣傳記者會，新北市紀錄片獎優選作品導演一同合影。(記者黃政嘉攝)

新聞局說明，「2026新北天際影展」共精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，分4個檔期陸續上架，5月率先推出導演吳星螢《叛逆未亡人》、徐仲彥《讓蜜蜂回家》、張緯誌與林意婷《八歲K9》；7月由李亦軒《不完美告別》、巫致潔《浮巢》、蔡佳璇《我們的成年禮》接力；9月則播映王安民《高山遊民》、葉蔭龍與黃婷鈺《邊境．編織》、鄭博元《僑樑》；11月由李美儀《移動擂台》、陳蔚慈《再見小學》及龔萬祥《小劇人》壓軸登場，引領全球旅客透過不同題材與觀點，感受新北紀實影像厚實的情感底蘊。

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侯友宜表示，「新北市紀錄片獎」創辦16年來，始終秉持不限題材、不限地域及尊重創作者的精神，無數導演記錄這個時代，從新北走向國際，他謝謝導演們並肩作戰，創作紀錄片，以及長榮航空的投入參與。

孫嘉明指出，長榮航空延續感動在天際的精神，第五年參與新北天際影展，將每季上4片，因為有新北市的紀錄片，讓機上娛樂系統更有溫度，隨著6月26日即將開航的「台北－華盛頓」直飛航線，未來會有更多的全球旅客能在3萬英呎高空看到新北紀錄片。

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