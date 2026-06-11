新北天際影展 紀錄片上架長榮航空機上系統

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▲新北市侯友宜市長(右)及長榮航空孫嘉明總經理(左)宣布「新北天際影展」啟航，全球旅客可在長榮航空班機上欣賞新北市紀錄片獎優選作品。 （圖／長榮航空提供）

[NOWNEWS今日新聞] 「新北天際影展」今（11）日正式開展，精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，並分四個檔期陸續在長榮航空全球航線機上娛樂系統上架。長榮航空總經理孫嘉明指出，隨著26日即將開航的「台北－華盛頓」直飛航線，未來會有更多的全球旅客能在三萬英呎高空，透過「新北天際影展」感受到新北紀錄片獎無所不在的感動及台灣紀錄片的多元視角。

新北市長侯友宜表示，「新北市紀錄片獎」創辦16年來，秉持不限題材、不限地域及尊重創作者的精神，陪伴無數導演從新北走向國際。感謝長榮航空再度支持新北天際影展，一起邁入第5週年，讓新北紀實影像隨航線飛向全世界。孫嘉明說，這五年來「新北天際影展」已成為許多旅客期待的機上片單，持續累積許多好評，向世界展現台灣軟實力。

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「2026新北天際影展」5月推出吳星螢導演《叛逆未亡人》、徐仲彥導演《讓蜜蜂回家》、張緯誌與林意婷導演《八歲K9》；7月由李亦軒導演《不完美告別》、巫致潔導演《浮巢》、蔡佳璇導演《我們的成年禮》接力；9月則播映王安民導演《高山遊民》、葉蔭龍與黃婷鈺導演《邊境．編織》、鄭博元導演《僑樑》；11月由李美儀導演《移動擂台》、陳蔚慈導演《再見小學》及龔萬祥導演《小劇人》壓軸登場。

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