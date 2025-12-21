新北夫妻檔創業 港式美味飄香

「村民食堂」總經理楊宗樺（左）與妻子郭芝瑩（右），創業從最基礎的小吃攤起步，賣過米粉湯、肉粥，經營餐飲業至今，唯一不變的是追求客人飽餐後流露的幸福神情。（葉書宏攝）

楊宗樺與妻子郭芝瑩曾一起任職於飯店體系，因工作結緣而相識相愛。長時間的合作讓兩人培養出深厚默契，也成為日後攜手創業的重要基礎。離開飯店體系後，夫妻倆選擇自行創業，從最基礎的小吃攤起步，賣過米粉湯、肉粥，經營餐飲業至今，唯一不變的是追求客人飽餐後流露的幸福神情。

夫妻倆離開飯店體系後，選擇從零開始。創業初期，賣過米粉湯、肉粥，站在第一線面對各式各樣的顧客。楊宗樺說，那段日子雖然辛苦，卻讓他們更貼近顧客，兩人也深知「還不夠！」努力建構心目中的美食藍圖，甚至到美國「跨域」學習進修。

廣告 廣告

談起轉向港式餐飲的契機，楊宗樺坦言，過去在飯店工作時，經常接觸港式料理，對其細膩卻不繁複的風味留下深刻印象。13年前，他與妻子正式成立港式餐飲店，創業之初頻繁往返香港，從街頭小店到老字號餐館，反覆嘗試與學習，希望將最道地的港味帶回台灣。

然而，創業並非只有熱情。郭芝瑩回憶，新冠肺炎疫情期間，餐飲業首當其衝，來客數驟減，營運壓力沉重。夫妻倆嘗試推出外帶與宅配服務，成效有限，但仍選擇撐下來。她說，「至少要讓員工有班可以上。」疫情期間，店內沒有裁掉任何一名員工，是他們最堅持的底線。

此外，郭芝瑩對於餐廳空間有著獨特想法。她說，在飲食與空間上的許多思考，其實源自《易經》中「頤」的概念，吃不只是滿足口腹，而是一種有意識的滋養與安放，更是種對生活美學的體現，因此將自己的創作融入店內陳設，希望顧客在品嘗料理之餘，也能感受到輕鬆而溫暖的幸福氛圍。