新北夾娃娃機管理擬鬆綁 夜市、百貨下修距離學校50公尺以上

新北市針對夜市、大型商場與百貨公司夾娃娃機店放寬標準，需距離國中小100公尺以上改為50公尺，今（19）日將修正條文提市政會議討論後送議會審查。（圖／報系資料照）

新北市施行「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」管理夾娃娃機，明定夾娃娃機應距離學校100公尺以上，但有業者反應中央放寬規定50公尺，因此新北市針對夜市、大型商場與百貨公司放寬標準，今（19）日將修正條文提市政會議討論後送議會審查。

經發局商業發展科科長陳漫瑄指出，新北市原規定夾娃娃機需距離國中小100公尺以上，但中央後來放寬規定，將距離縮短為50公尺，新北因疫情後一度出現娃娃機林立的狀況，加上新北市府向來對自治條例管理採加強管理的方式，因此仍維持100公尺的規定。

但有業者反應條件過於嚴苛，新北市府經過考量後，認為夜市、大型商場與百貨對於學童影響度不高，因這些地方與學童放學自行活動範圍關聯性不高，因此決議修法放寬這三種場域與國中小距離為50公尺，其餘場所仍維持100公尺。

經發局補充，原自治條例規範自助選物販賣機店應距離國中小、高中達100公尺，業者及公會多次建議比照經濟部113年10月14日公告「自助選物販賣事業管理規範」放寬限制。

經發局指出，經綜合評估影響學童身心健康程度及業者營業狀況，考量夜市營業時間與學生上下學時段有所區隔、達一定面積之百貨賣場之營業項目多元，自助選物販賣機店已不是唯一吸引源等因素，有條件修正距離限制，達到學童健康及行業經營的平衡。

