新北奪金安獎雙冠 侯：打造全新智慧交通時代
【民眾新聞葉柏成新北報導】全國交通安全最高榮譽「金安獎」今（21）日舉行頒獎典禮，新北市政府以踏實推動政策、勇於創新及團隊跨局處合作的成果，一舉奪下「交通安全教育」與「公路監理」兩項分組冠軍。
市長侯友宜表示，保障市民交通安全，市府責無旁貸，未來將持續以「人本交通」為核心，打造更安全、智慧、便利的交通環境。新北市人口為全國之冠，塞車是市民最關心的交通問題，新北市明（115）年將正式啟動新北智慧運輸中心，整合智慧交通、智慧停車及智慧公運系統，以更先進、科學且人性化的交通管理，全面提升城市交通治理能量，邁向新一代全智慧交通管理模式，加速實現「道路交通事故零死亡」願景。
他指出，新北正迎接一波新的交通建設發展，包括五股、林口交流道匝道陸續完工，淡江大橋預計明年上半年通車，捷運三鶯線也準備啟動營運。隨著重大建設逐步落成，整體路網將更完整、區域串聯更快捷，帶動重劃區與各區域發展更具動能。然而，建設越多、發展越快，交通型態也將日益複雜，伴隨更高的安全風險。
侯友宜強調，未來交通的挑戰不僅是「道路要順暢」，更重要的是讓公車、捷運、自行車、行人、汽機車等各種運具，都能在密集且交織的都市交通環境中安全共存，這正是市府持續加強交通安全管理與教育的重要原因。
這次新北市道安團隊在交通安全教育評選績優獎，由莒光國小獲得國小組特優，此外也有導護人員、交通警察與義勇交通警察榮獲個人獎項，以感謝這群為新北市交通安全默默付出與努力的交安英雄。
交通局長鍾鳴時表示，侯市長上任以來，新北市致力營造以人為本、友善安全的通行環境，從完成全市211 所國小通學巷至擴大改善120所國、高中通學環境，並升級市境內71處捷運站周邊行人通行設施；因應高齡化趨勢，也完成 113 處樂齡通行環境與高齡友善示範區建置，並改善 109 處路口行人安全設施。市府跨局處合作推動的「行人友善區」亦持續擴大，致力打造更安全、舒適的步行環境，再再都以市民行的安全為本。
鍾鳴時強調，「交通安全是我們的責任」，在交通局、工務局、警察局、新聞局、教育局、社會局等局處及臺北區監理所共同組成的新北道安團隊，將持續落實「人本、安全、智慧」的願景，努力打造更安全、更友善的城市交通。
