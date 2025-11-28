新北奪6項臺灣健康暨高齡友善城市獎 展現健康城市領航者實力





114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選競爭激烈，全國共有352件作品角逐49項獎項，新北市政府歷經2階段評選最終榮獲6項大獎及1項佳作，獲獎主題從嬰幼兒照護到高齡支持政策成果皆獲評審一致肯定，再次展現新北市推動健康城市與高齡友善環境的穩健實力。衛生局「新北醫動養」政策結合智慧醫療、運動營養與在地安養三大策略，以智慧營養、高齡照護雙軸並進，奪下2項創新獎。

新北市自107年至今已設立17處社區營養推廣中心，透過跨局處合作建立完善的營養服務體系及APP數位營養管理工具的開發與應用，藉由多元化方式，融合實體與線上宣導營養知識，增加服務覆蓋率，同時發展多元、具在地文化特色的衛教內容，提高長者健康識能，預防營養不良與衰弱失能的風險，打造友善的高齡營養環境。

廣告 廣告

另在高齡照護方面，規劃三芝—淡水長照創新聚落(三水喜相逢)，整合醫療、學術、產業與社區資源，打造可實踐健康老化與在地終老的示範基地，同樣獲得「高齡友善類－創新獎」肯定。城鄉局以「三重行政園區計畫」打造2公頃城市綠洲，推動低碳交通與無障礙友善設計，營造以人為本的生活環境，榮獲「高齡友善城市類－無礙獎」。

社會局囊括3項大獎及1項佳作！其中「新北街－安心打造社會安全網的關鍵防線」計畫，結合地方社區、志工及學術單位等，完善街友支持系統，獲得「健康城市類－城市夥伴獎」。「新北惜食分享網方案」為全台首創由公部門主導推動惜食分享的模式，榮獲「健康城市類－綠色城市獎」。

「銀髮俱樂部先修班計畫」，運用公寓大廈內的公共空間，結合各局處、民間團體等資源，讓長者及身心障礙者下樓就可以參與活動，獲頒「高齡友善類－共老獎」。社會局建置「新北育兒APP」提供整合式育兒服務平台獲選「健康城市類－健康平等獎」佳作。

市長侯友宜表示，新北市為全台人口最多的城市，致力於打造全齡共享的友善共融城市，市府各單位間不僅需要完善的溝通與連結，同時攜手民間的力量共同前進。未來市府將持續推動全齡共融政策，逐步實踐安居樂業、在地安養、安心生活的幸福城市。

更多新聞推薦

● 民眾黨稱徐春鶯遭押是「政治操作」 民進黨：任何人都不應違法