新北女上烘爐地！擦撞肇逃又自撞山壁 求財不成先破財

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





昨天（3日）是農曆12月16日，也是「土地公尾牙」，不少信眾特別前往祭拜土地公，新北市中和香火鼎盛的烘爐地南山福德宮，從昨天開始到今天凌晨湧入大量信眾前往參拜，未料卻發生意外事故，一名楊姓女子駕駛租賃車下山時，先是在停車場內擦撞另一部共享轎車，後續更自撞山壁，轄區警方獲報到場，發現她並未酒駕，確切車禍原因仍待釐清，至於停車場擦撞部分，則由警方製作訪談筆錄，並交由兩造雙方協調賠償事宜。

據了解，21歲楊姓女子今天（4日）凌晨2時許，駕駛租賃車從烘爐地南山福德宮準備要下山時，先是在停車場內擦撞一旁的共享汽車，導致共享汽車車損。

楊女不慎自撞山壁。（圖／翻攝畫面）

但楊女並未停車處置，反而直接駕車下山，未料，卻在行經興南路二段下山途中，疑因不熟悉路況自撞山壁肇事，中和分局交通分隊獲報到場處置時，發現她酒測值為0，確切車禍原因仍待釐清。

而交通分隊警員在處理車禍過程中，更有熱心民眾拿大聲公向警方呼喊，表示楊女稍早在山上停車場肇事逃逸，停車場車禍部分，警方後續也交由南勢派出所製作談話紀錄、事故攝影，交由兩造雙方協調賠償事宜。

被擦撞的共享汽車。（圖／翻攝畫面）

