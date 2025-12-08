新北女公務員遭「權勢性侵」墜樓亡 執行長求刑15年最終判決出爐

即時中心／林韋慈報導

新北市一名林姓女公務員2020年7月間在辦公室墜樓身亡，事件曝光後引發社會高度震驚。隨著調查深入，檢方發現她生前曾在某物理治療所任職時，遭該所執行長廖姓男子酒後性侵，之後更陷入長期被操控的不倫關係。廖男不斷以「會與妻子離婚，再與她結婚」作為承諾，讓她無法離開這段關係。林女為了斷絕此段關係，努力考上公職，原以為能重啟人生，卻不堪廖男與廖妻的糾纏與訴訟壓力，最終在林女的上級約談後墜樓身亡。

判決內容指出，林女於2017至2018年間在某物理治療所工作並住在員工宿舍。2017年9月的一場員工聚餐後，廖男趁酒意性侵得逞，事後下跪請求原諒，聲稱愛慕林女已久，並承諾會與妻子離婚。兩人其後維持多年的不倫關係，但林女逐漸意識到廖男並無履行承諾的意願。雖然她試圖脫身，但廖男仍持續糾纏，林女最終考上公務員職位，盼能重新開始。

其後，她決定向廖男的妻子坦白此段關係，希望能抑止廖男行為，卻反遭廖妻以妨害家庭提告，而她在臉書揭露廖男的行為後，又再度被廖男控告妨害名譽。2020年7月初，林女原本要到警局製作筆錄，卻先被單位主管以匿名信檢舉「涉及不倫」為由約談。她在說明後情緒崩潰，當晚在臉書留言千字文，詳細記錄性侵經過、情感被欺騙的痛苦、以及承受的法律壓力。文末寫下「願用命，讓真相浮出」後，於當晚11點多墜樓。

案件爆發後，檢方最初以查無具體犯罪事證將廖男不起訴。經高檢署再議發回，檢察官改以強制罪及強制性交致被害人羞忿自殺等罪嫌起訴，求處15年徒刑。不過，新北地院審理時認為，林女性侵後仍與廖男持續交往，難以認定她的自殺是因羞忿而起，因此未採納「羞忿自殺」部分，僅依強制性交罪判刑三年六月。廖男上訴期間與林家達成300萬元和解並部分履行，高院審酌其態度，將刑期改為兩年，但不予緩刑。

案件最後上訴至最高法院，最高法院在3日駁回上訴，維持二審見解，全案就此定讞。

