新北女懷胎9月離奇自撞亡 父親、丈夫神色哀戚認屍

家屬與殯葬業者討論相關喪葬事宜。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊一名27歲王姓孕婦，昨天（4日）晚間騎車行經環漢路二段時，不明原因自撞路邊路緣石送醫搶救不治，釀成「一屍兩命」憾事，檢警今天（5日）下午前往新北市立殯儀館相驗王女遺體時，家屬神色哀戚在殯葬人員陪同下抵達殯儀館相驗室，經相驗後檢方裁示，下週要複驗。

檢警今天（5日）下午在新北市立殯儀館針對王女遺體進行相驗，要釐清確切死因，家屬接獲通知後，也神色哀戚，在殯葬業者陪同下抵達殯儀館配合協助相驗，檢方相驗後裁示，下週要進行複驗，要求檢視醫護人員的救護紀錄與密錄器畫面，要釐清完整救護過程。

回顧案情，27歲王姓孕婦，昨天（4日）晚間6時許，騎車沿著新莊區環漢路二段，由新莊往三重方向行駛，卻不明原因突然自撞路邊的路緣石，隨後再撞擊路旁燈桿，王女當場重摔在地，機車則是往前滑行約20公尺才停下，警、消獲報到場時，發現王女頭部重創、左手骨折，已無生命跡象送醫搶救後仍於晚間7時許宣告不治。

警方後續委由院方進行抽血，發現酒測值為0，事後經了解，更發現王女懷有身孕，下個月即將臨盆，卻因這起車禍釀成「一屍兩命」憾事，確切車禍事故原因仍待後續進一步釐清。

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

