新北女拿芝麻堅果飲潑灑法院正門…她觸1罪遭送辦「藉端滋擾」下場曝

記者陳弘逸／新北報導

新北市周姓女子去年到新北地方法院板橋院區正門，拿芝麻堅果飲潑灑法院正門，行為涉犯「藉端滋擾」公共場所及公眾得出入之場所，被依社會秩序維護法送辦，簡易庭審理後，裁定1000元罰鍰，可抗告。

裁定書指出，周女於2025年11月12日下午4時42分，到新北地方法院板橋院區正門，拿芝麻堅果飲潑灑法院正門，因涉犯藉端滋擾公共場所，被警方依社會秩序維護法送辦。

依據監視器節錄影像及照片佐證周女犯行，法官認為，她以潑灑飲料方式，藉端滋擾公共場所或公眾得出入之場所，行為已違反社會秩序維護法第68條第1項第2款藉端滋擾公共場所或公眾得出入場所之規定。

新北地方法院板橋簡易庭，將周女依社會秩序維護法第46條、第68條第1項第2款，「藉端滋擾」公共場所及公眾得出入之場所，處1000元罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

