新北女推嬰兒車走斑馬線遭撞 警通知肇逃者到案

（中央社記者曹亞沿新北17日電）1名女子推嬰兒車走在新北市新店區斑馬線上，突遭1輛轎車擦撞，車主未下車查看直接開走，女子與嬰兒幸無大礙。警方說，駕駛涉肇事逃逸將通知到案，並以未停讓行人依法開罰。

網友在社群網站Threads貼出影片，女子推嬰兒車走在行人穿越道上，突然被1輛轎車擦撞，駕駛卻未停車關心查看，直接開走。

新北市政府警察局新店分局說，林姓女子昨天下午推嬰兒車行經新烏路1段巷口時遭擦撞，駕駛未下車查看就駛離現場。

廣告 廣告

返家後感覺右肩有疼痛感疑拉傷的林姓女子今天向警方報案，也到醫院驗傷，預計明天到派出所製作筆錄。

警方表示，小客車駕駛涉及中華民國刑法肇事逃逸，已依車牌通知車主到案說明，並將對駕駛依違反道路交通管理處罰條例「行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1141117