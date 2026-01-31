新北女旅館羞拍「吞吐」片！分手遭2名前任轉發 現任男友收到崩潰

一名女子遭前男友散布性愛片，沒想到連現任男友都收到，讓她崩潰報警。（示意圖，photoAC）

不要再鐵齒覺得性愛片不會外流！新北市女子小香（皆化名）在2024年3月出於信任，在旅館拍下替前男友阿忠口交的性愛影片，條件是看完得刪乾淨。沒想到阿忠卻偷偷留著，10月還把這段影片透過螢幕分享給小香的前任阿南看，影片遭側錄後外流，最後竟然「飄」回小香現任男友阿強手上，小香發現自己的隱私被前任們當球踢，氣到直接報警揪出這兩位前任。

判決顯示，小香2024年3月和前男友阿忠甜蜜時，大方同意拍攝「吞吐」性愛片，並約定事後刪除，沒想到阿忠卻反悔私留，更在同年10月透過通訊軟體分享螢幕給小香的前任阿南觀看。更離譜的是阿南還邊看邊側錄，轉手就傳給1位中國丁姓女網友一起欣賞，這段私密性愛片繞了一大圈，居然傳回到小香現任男友阿強的手裡，小香這才發現性愛片遭散布外流，憤而報警處理。

2任前男友和解各自賠了多少錢？

調查過程中阿忠與阿南自知理虧，在證據確鑿的情況下承認散布影像。兩人為了達成和解，各自掏出10萬元補償小香，並簽下50萬元的違約條款保證不再犯。檢方查扣犯案所用的手機、筆電、隨身碟，依「未經他人同意，無故散布、播送性影像罪」起訴兩人。

法院怎麼判？

基隆地院考量雙方已和解，且坦承犯行，判處2人各有期徒刑6月，並宣告緩刑2年，雖然可以易科罰金躲過牢獄之災，但作案的手機、筆記型電腦及隨身碟通通被沒收。不得上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：轉傳、散布他人性私密影像者，可能觸犯刑法散布猥褻物品罪和誹謗罪。

