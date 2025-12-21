新北女獨攀火炎山失聯！家人急找人報案 消防漏夜搜救⋯驚見卡峭壁死亡

記者林意筑／苗栗報導

苗栗警消人員及民間救難協會獲報後前往火炎山展開搜尋。（圖／翻攝畫面）

一名來自新北的曾姓女登山客，19日從新北住家出門後便與家人失聯，昨（20）日曾女家屬緊急前往新北警局報案，發現曾女手機定位出現在苗栗火炎山附近，立即轉報協尋至苗栗警方。苗栗警消人員及民間救難協會獲報後前往火炎山展開搜尋，於晚間9時許接觸到卡在墜崖處的曾女，但曾女已明顯死亡，後續利用繩結將曾女拉上，交由警方處理，並報請檢察官相驗釐清確切死因。

消防人員出動空拍機搜索，發現曾女墜崖受困死亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，曾女患有癌症病痛，19日從新北住家獨自出門後便與家人失聯，家屬遲遲等不到曾女返家，緊急向警方報案，結果發現曾女手機定位於苗栗火炎山地區。苗栗警方於昨天上午11時許接獲新北市警察局轉報曾女協尋案件，立即會同消防及民間救難協會人員前往火炎山找人。

經消防人員出動空拍機搜索，於昨日下午在二段式山谷中發現曾女身影，確定曾女墜崖受困，但由於地形極度險峻、絕壁斷崖阻路，無法接近，消防人員只好改從上方下切，於昨晚9時許接觸到曾女，不過曾女已明顯死亡，後續利用繩結將曾女拉上，交由警方處理，將報請檢察官相驗釐清確切死因。

