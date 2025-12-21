新北女登火炎山失聯 消防出動空拍機山谷尋獲 疑墜崖倒臥斜坡亡

新北一名43歲女子日前攀登火炎山，不幸墜落山谷身亡。民眾提供



苗栗知名登山地點火炎山驚傳墜崖事件，經警消及民間救難協會搜救，昨日（12/20）晚間9時順利接觸到卡在斷崖陡坡的新北市43歲曾姓女子，不過發現時已明顯死亡，經利用繩結於今日（12/21）凌晨0時許將曾女拉上，並交由警方處理。警方初步了解發現，曾女獨自前往火炎山、有癌症病痛，後續將報請檢察官相驗釐清。

曾女家屬於新北報案，稱曾女自19日出門後就失聯找不到人，由於曾女手機定位在苗栗火炎山地區，新北市警察局昨日上午11點轉報苗栗警方，苗栗警方獲報後，會同消防及民間救難協會人員展開搜山，期間還有外籍登山客拾獲曾女的身分證。

由於火炎山域廣大，消防也出動空拍機搜索，昨日下午在陡峭的二段式山谷中發現曾女身影，確認其墜崖受困。消防人員嘗試由山谷下方挺進，不過因地形極度險峻、絕壁斷崖阻路，無法接近，於是改從上方下切，昨晚9時許接觸到曾女，不過曾女已明顯死亡，經利用繩結於今日凌晨0時許將曾女拉上，並交由警方處理。

