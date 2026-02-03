新北女童昨不明原因亡 今同住7人一氧化碳中毒

救護車十萬火急，趕到報案現場，救出的7名住戶，母親與親戚2人頭暈，未滿5歲子女與朋友等人也被一起送醫。案經警消調查，懷疑後陽台的熱水器通風不良，引發一氧化碳中毒。

新北市消防局第五救災救護副大隊長陳顥丰指出，「在現場也有量測一氧化碳的數值，那發現有一氧化碳的成分在這個空氣裡面，不過患者經過醫院這邊處理之後，其實這些民眾，他大概身體是都已經是恢復的狀態。」

疑似中毒事件在新北市土城，案發5樓與頂加的同一住戶，共有3大4小在家，3日凌晨4時許，母親正在洗澡，突然感到不適，更陸續有人不舒服。消防事後檢測，驗出屋內有一氧化碳、數值約37ppm。而事發前一天，同住家人已發生憾事。

案發住戶親友表示，「可能是我們那個太密閉了，醫院測出來說是也是一樣是中毒，前一天妹妹可能也是這樣子，然後太晚發現了。」

家中的11歲女童，單獨在房內午睡，2日下午2時許，母親叫她起床，卻是沒有反應，緊急搶救後宣告不治。而警方初步排除他殺，女童親友則懷疑，可能也是一氧化碳中毒，不幸離世。

新北市土城分局金城派出所副所長江燦修說明，「初步檢視無外傷，死因仍待調查。」

回顧案發當時，母親也在家，怎麼完全沒症狀？要是濃度低，成人相較小孩耐受度較高，但怎麼時隔10幾小時長時間暴露，直到家中有人洗澡，才又陸續出狀況？目前檢方已完成相驗，初步檢視發現，女童口吐白沫、腹部腫脹，將持續釐清死因，是否與一氧化碳中毒有關。

北市聯醫整合醫學照護科醫師姜冠宇指出，「其他家人可能進進出出這個家戶，那所以說可能會有些其他外在因素，氧氣把他做個緩和。」

今年統計至今，全台已有25人一氧化碳中毒送醫，再以近5年分析，瓦斯熱水器引發的一氧化碳中毒案，更有9成是通風不良釀禍，消防署提醒，熱水器的環境必須保持通風，如果安裝在室內等處，更要留意是否有「強制排氣」功能。

