新北女遭妹夫侵犯「肚子沾滿DNA」 法院1原因判無罪

新北市一名女子指控遭妹夫性侵，高等法院近日就此案作出二審判決，認定檢方舉證不足，駁回上訴，維持被告無罪的原審結果，全案確定。

判決書指出，女子主張，2023年間她與家人同住期間，妹夫趁機在住處客廳以言語恐嚇，威脅若不配合將對其家人不利，隨後將她帶至父親房內，對她進行強制撫摸與性侵，並在過程結束後將其腹部沾滿DNA。女子表示，事後因恐懼與心理創傷導致生活失序，最終向父親與前夫吐露此事，案件因此曝光。

檢方在上訴時主張，女子自始至終指述脈絡一致，並提出其前夫的證詞，指稱前夫曾當面質問被告，對方不僅未否認，還回應「做都做了，不怕你知道」。此外，檢方也提出身心科診斷資料，認為可佐證女子確實受到重大情緒創傷。不過高等法院在審理後認為，全案關鍵證據存在重大疑點。首先在證人部分，女子的胞妹與父親在法庭上的說法，與檢方主張出現明顯落差。兩人均證稱，被告在遭質問時態度激動並否認指控，並未承認犯行。父親也表示，案發後未觀察到女子長期躲避家人或生活明顯失序的情形。

法院也注意到家庭成員間的互動情況，判決指出，家人證稱被告與女子前夫平日相處融洽，甚至曾帶領沒有工作的前夫外出打工，日常聚餐與娛樂多由被告負擔，與檢方描繪的緊張或對立關係並不相符。在物證方面，雖然鑑識人員於女子腹部採集到男性Y染色體DNA，但鑑定結果僅顯示，該檢體「不排除來自被告或其同父系血親」，無法判定體液種類、形成方式，亦無法直接證明與性侵行為存在必然關聯。

法院指出，雙方長期同住，日常生活中本就可能因接觸物品而留下DNA痕跡，該鑑定結果不足以作為補強性侵事實的有力證據。高院強調，刑事訴訟須遵循嚴格證明法則，不能僅憑告訴人單方指述、創傷反應或存在疑義的間接證據，即認定被告有罪。整體證據未能形成完整、相互印證的證明鏈條，也無法使法院達到「超越合理懷疑」的確信程度。因此高等法院認定原審在事實認定與法律適用上並無不當，檢察官上訴理由不成立，裁定駁回上訴，維持被告無罪判決。

