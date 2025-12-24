新北女開車逆向撞死騎士 辯稱「機械故障」唾液篩檢打臉竟是毒駕

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故發生後警方獲報到場。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區大庄路上，今天（24日）上午9時許，1名38歲吳姓女子開車往新民街方向行駛時，突然逆向撞上對向車道46歲林姓男子騎乘的機車，林男被撞後摔下3公尺深的邊坡，消防救護員到場時，發現林男已無生命徵象，雖緊急以救護車將林男送醫，但林男因傷重搶救無效身亡。吳女向警方辯稱車子「機械故障」才失控逆向，但經警方毒品快篩試劑篩檢後，呈現安非他命陽性反應，吳女經警詢後依過失致死、公共危險（毒駕）、毒品罪嫌移送法辦。

據了解，從事網拍有酒駕公危前科的的吳女，開車由大庄路往新民街方向行駛，現場道路有坡度和轉彎但幅度都不大，她不明原因突然逆向開到對向車道，撞上對向迎面而來的林男騎乘的機車，造成林男摔落旁邊下3公尺深的邊坡邊坡，消防救護員趕抵救起時已無生命徵象，於是立即緊急實施CPR，再送往淡水馬偕醫院急救，但林男仍因傷重，經醫院搶救無效身亡。

肇事的吳女經警方酒測並未酒駕，並辯稱車子「機械失控」才會衝到對向車道肇事，但吳女被警方帶回派出所後，接受毒品唾液快篩，結果驗出安非他命陽性反應。才坦承吸食安非他命開車恍神釀禍，警詢後吳女被依公共危險、過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

