新北女駕駛「突暈眩」 開休旅車暴衝連撞6車畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

新北市五股區自強路28號前，今天（15日）凌晨2時許，1輛由36歲的蔡姓女子駕駛的休旅車，不明原因突然暴衝撞進騎樓，過程中連續撞擊6輛機車，蔡女也因此輕傷送醫，所幸並未造成其他傷亡。警方獲報到場，確認蔡女並未酒駕及毒駕，蔡女向警方表示，因為開車時突然暈眩，才導致車輛失控肇事，但整起事故詳細發生原因，仍有待警方後續調查釐清。

休旅車肇事瞬間。（圖／翻攝畫面）

據了解，事故發生時蔡女駕駛休旅車沿自強路行進，在28號前附近的彎道失控衝向路肩，連撞騎樓內6輛機車後，再撞上柱子才停下，巨大撞擊聲驚醒附近居民。警方及消防隊獲報到場，蔡女經警方檢測並未酒駕及毒駕，騎車上沒有違禁品，由救護車送往衛生福利部台北醫院治療。

廣告 廣告

蔡女向警方表示，開車時不知何故突然一陣暈眩，才會導致車子失控造成這起事故。但詳細肇事原因尚待警方後續調查釐清。

更多三立新聞網報導

獲總統盃黑客松大獎！新北消防智慧冷鏈無人機「血品直送」突破輸血困境

逆光釀禍！板橋OL稱陽光刺眼 騎車猛撞76歲嬤致命危送ICU搶救

包租公猝逝身體冰冷！友誤認失溫拿「電暖器」施救 3小時後發現他死了

新北男買300萬虛擬幣 識破詐團伎倆遭勒頸扭打釀自撞3嫌落網1在逃

