新北好味迎新年 冬季進補吃山藥正當時

【記者葉柏成／新北報導】新北市農業局於時序在進入24節氣中的最後一個節氣「大寒」之後，象徵一年中氣候最為寒冷的時節到來，也是民眾進補養生、準備年節佳餚的重要時刻。推薦「新北健康三寶」中的山藥，作為歲末時節與農曆年節餐桌上的養生首選，並同步推廣由各農會推出的山藥年節商品，供民眾提前預購，輕鬆準備健康美味的年菜。

農業局長諶錫輝表示，歲末隆冬之際正是保養身體與儲備來年元氣的最佳時機，邀請民眾在這個時節，用一口暖心的山藥料理及山藥特色產品，為家人補足元氣、迎接好年。

《圖說》農業局輔導農會開發山藥加工品-山藥粿，延長市場銷售時間。〈農業局提供〉

他指出，新北山藥以原生種為最大特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝等地，東北角地區土壤排水良好、氣候涼爽穩定，孕育出的「基隆原生種山藥」質地細緻、口感滑潤軟Q，富含膳食纖維與黏液質，有助於促進消化，特別適合在大寒與冬季食用，在寒冷時節搭配溫熱料理，如山藥燉雞湯、山藥紅豆湯圓，更能發揮山藥溫和順口、口感清爽的特性，是年節進補的理想食材。

瑞芳地區農會表示，為提升山藥品質與產品多元應用，農業局每年輔導山藥產區農會辦理山藥品質評鑑，從外觀、口感到風味層層把關，選出優質山藥。此外，各地農會也推出多款山藥年節預購商品，包括生鮮山藥、山藥禮盒、去皮真空包裝山藥、山藥蘿蔔糕、山藥發糕、山藥粿及山藥粉等，讓民眾不必費心備料，就能輕鬆入菜。

《圖說》去皮冷凍穴管栽培真空山藥圖片。〈農業局提供〉

瑞芳農會鼓勵民眾把握大寒節氣與農曆年前的採購時機，選購新北在地山藥產品，不僅新鮮安心，也能以實際行動支持農友、促進地方產業發展，欲購買山藥禮盒、山藥蘿蔔糕、山藥發糕、山藥粿，可參閱https://pse.is/8lfm4k瑞芳地區農會網站。