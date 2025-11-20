新北好孕需求大！TFC新板生殖中心升級 打造雙北AI生殖醫療網

TFC旗下的新板婦產科診所升級為具備凍卵、取卵、試管嬰兒及冷凍胚胎等完整功能的專業生殖中心。院長王瑞生說明升級源由。

TFC臺北生殖中心積極拓展醫療服務版圖，宣布旗下的新板婦產科診所正式升級為具備凍卵、取卵、試管嬰兒及冷凍胚胎等完整功能的專業生殖中心。此次升級不僅導入與總院同步的「可解釋人工智慧（Explainable AI）」輔助技術，更與台北總院形成雙北「好孕醫療網絡」。此舉將成為北台灣AI生殖醫療的重要樞紐，不僅服務新北市在地家庭，鄰近高鐵站的地利之便，亦可大幅縮短中南部難孕家庭的求診旅程。

根據TFC內部統計，台北總院約有四成患者來自新北地區，顯示在地需求龐大。數據指出，2024年新北市共有21,132對新人結婚與16,262名新生兒出生，其中近半數集中於板橋、三重、中和、永和及新莊等區。為滿足龐大的生殖醫療需求，TFC決定將服務在地化，讓新北市民免於舟車勞頓奔波至台北市就診。

新板婦產科生殖中心由生殖醫學權威王瑞生院長領軍，並匯集總院胡玉銘院長、何彥秉副院長、黃馨慧主任醫師、張翊恩副主任醫師及許嘉樺主治醫師等專業團隊共同駐診。王瑞生指出，去年新北市高齡產婦超過6,000人，高齡懷孕與凍卵需求顯著上升。透過TFC研發的創新AI技術，能協助醫師在眾多胚胎中快速篩選出最具發展潛力者，是少子化時代重要的醫療科技突破。

在減輕民眾經濟負擔方面，TFC新板婦產科生殖中心作為「健保特約診所」，可協助患者整合多項補助資源。包括衛福部國健署今年11月推出的「試管嬰兒補助3.0」（首胎最高補助15萬元），以及新北市政府實施的「好孕補助三連發」（涵蓋凍卵、凍精與解凍卵補助）。此外，扣除補助與保險給付後的自費金額，還可列入個人所得稅醫療支出扣除額，實現「補助＋稅優＋高成功率」的三重效益。

為了讓民眾更便捷地了解補助權益，TFC推出全台首創的「試管嬰兒補助3.0試算機」。民眾只需輸入年齡與療程條件，即可快速試算可申請金額，掌握備孕預算。TFC表示，新板中心將秉持「以病人為中心、安全性至上」的理念，結合AI科技與人文關懷，陪伴家庭迎向新生命。開幕活動當天，現場也致贈象徵好孕的綠色植栽，祝福每位準爸媽都能在此見證生命奇蹟。



