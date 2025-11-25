新北好茶冬日飄香 百萬冠軍茶限量品茗

新北好茶展售會自11月29日起連續3個週末邀請民眾品飲新鮮上市的冬茶，喜好清新茶韻的朋友不容錯過。(圖:新北市農業局提供)

新北市農業局二十五日表示，新北市冬季包種茶正值產季，新北好茶展售會自十一月二十九日起連續三個週末邀請民眾品飲新鮮上市的冬茶，並於臺北希望廣場及坪林茶業博物館旁廣場將集結新北茶品、茶食及特色農產，歡迎把握機會，體驗擁有獨特花香的「百萬冠軍茶」新北包種茶。

新北是臺灣最重要的條形包種茶產區，茶葉年產量約四百九十九噸，其中最大產區坪林的年產量超過二百八十八公噸。新北包種茶又有「百萬冠軍茶」美譽，每年春、冬季新北市都會舉辦全國最大規模的包種茶評鑑，提供消費者最優質的包種茶品。

現在正逢冬茶新鮮上市，於臺北希望廣場設有二十攤新北特色茶與茶點。坪林茶業博物館旁廣場匯集六十攤特色茶品及美食，現場打卡即贈茶肉包或茶麻糬，歡迎民眾至展售攤位與茶農品茗交流，親口品味全臺灣最「香」特色茶的幽雅花香與清新茶韻。

新北好茶響應永續理念，於坪林展售會場舉辦免費的「行旅走讀」與「茶鄉體驗」。「行旅走讀」共三百二十個線上名額，一日走訪坪林茶園及老街茶行，參加者可獲得一百元好茶券折抵消費，還能領取茶郊媽祖平安包種茶福袋；「茶鄉體驗」規劃手作茶湯圓四十組、版畫拓印一百五十組報名。歡迎在享受茶鄉文化、品飲在地好茶之餘，以實際行動支持永續產業，共同打造韌性城市。

新北市農業局指出，新北市致力發展「三生有幸、三生永續」，從生產、生活及生態深化永續農業，透過評鑑與製茶技術競賽，輔導農民生產優質好茶，新北青年茶農更在全國製茶技術競賽累計獲得十三座冠軍，技藝深厚頗受肯定。