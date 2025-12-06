新北好茶冬韻展登場 百萬冠軍茶王鄭冬泉5連霸

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市長侯友宜今(6)日出席冬季包種茶比賽頒獎典禮，頒發特等獎匾額予5屆冠軍茶王鄭冬泉，並表揚新北茶農持續傳承優良製茶技術，讓新北特色茶風味取得各界肯定，新北好茶冬韻展售會於12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場持續進行。

侯友宜表示，新北是臺灣最主要的包種茶產區，每年春、冬季辦理全臺最大規模的包種茶評鑑賽事，主產地坪林更有「百萬冠軍茶」故鄉的美譽。新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，迄今已獲13座全國冠軍，新北冠軍製茶師全國最多，同時亮點茶莊、5星衛生製茶廠、農產品初級加工場數量皆為六都第一。

廣告 廣告

《圖說》侯友宜出席新北好茶冬韻展售會，宣傳有「百萬冠軍茶」美名的新北包種茶，右三農業局長諶錫輝。〈農業局提供〉

他說，新北包種茶帶有蘭花、玉蘭花等特色花香以及清甜的果香，香氣越高品質越佳，從茶湯中便能體現新北好茶真功夫。恰逢冬季包種茶新鮮上市，歡迎大家走訪新北茶產區，體驗全臺灣最香特色茶的魅力。

農業局長諶錫輝表示，新北市致力發展「三生有幸、三生永續」，從生產、生活及生態深化永續農業，透過評鑑、製茶競賽與展售活動行銷在地好茶。12月20日前訂購冬季比賽茶優良獎，不僅享特價92折，還有限量滿額禮，詳情可參閱https://www.ntpc-tea.tw/「新北好茶」官網。

他指出，新北好茶冬韻展售會12月6、7、13、14日兩周將持續在坪林茶業博物館旁廣場舉行，帶來60攤新北特色茶與文創美食展售，凡至冬茶展售會每日消費滿1,000元可獲品茗杯，滿3,000元加贈好茶匙。

《圖說》新北好茶冬韻展售會於12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場持續進行，歡迎民眾把握機會，親自品嚐「百萬冠軍茶」新北包種茶的清新花香。〈農業局提供〉

同時，新北好茶結合低碳永續理念，推出茶山一日旅遊行程費用790元起，內容包含坪林生態步道導覽、茶園製茶體驗等不同行程路線，限量300席開放報名中。

另外12月13日更結合「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」計畫，推出限量200席的茶花種植體驗，報名費100元，民眾可領取1盆茶花苗。

此外，現場並有專業園藝師指導栽培技巧，希望透過全民實地參與增進對環境生態永續的認同感。報名展售會系列體驗即可獲得100元好茶券折抵展售消費，詳情可至「新北好茶」官網https://www.ntpc-tea.tw/查詢。