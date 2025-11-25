新北好茶展售會 百萬冠軍茶限量品茗





新北好茶展售會11月29日起連續3個週末，邀請民眾品飲新鮮上市的冬茶，11月29日、30日於臺北希望廣場，設有20攤新北特色茶與茶點，並開放特等獎包種茶免費試飲，共有120個嚐鮮名額。12月6日、7日、13日、14日於坪林茶業博物館旁廣場，匯集60攤特色茶品及美食，現場打卡即贈茶肉包或茶麻糬。將集結新北茶品、茶食及特色農產，12月20日前購買比賽茶優良獎更享92折優惠，且要把握機會體驗擁有獨特花香的「百萬冠軍茶」新北包種茶。

新北好茶3週展售會帶來評鑑把關的限量包種茶比賽茶，同時提供茶湯圓試吃及消費滿額禮，單日消費滿1,000元贈品茗杯，滿3,000元贈好茶匙，歡迎民眾至展售攤位與茶農品茗交流，親口品味全臺灣最「香」特色茶的幽雅花香與清新茶韻。



新北好茶響應永續理念，12月6、7、13、14日於坪林展售會場舉辦免費的「行旅走讀」與「茶鄉體驗」，活動將在明(26)日上午10時於新北好茶官網(https://www.ntpc-tea.tw/)開放報名。「行旅走讀」共320個線上名額，一日走訪坪林茶園及老街茶行，參加者可獲得100元好茶券折抵消費，還能領取茶郊媽祖平安包種茶福袋。

「茶鄉體驗」規劃手作茶湯圓40組、版畫拓印150組報名，12月6日另開放有200名額的採茶花體驗，可以在有機茶園採摘冬季茶花，認識茶農的茶樹栽培管理，採摘數量前5名還可獲贈500元好茶券，12月7、13、14日更推出低碳茶山一日旅遊行程，漫步坪林的溪畔生態導覽後，還能參加特等茶席品茗，由青年茶農與專業茶師沖泡自冬茶評鑑1,156點間脫穎而出的特等獎包種茶，感受價值百萬的特殊蘭花與梔子花香氣，行程費用790元，名額限定54席，線上報名就送折抵消費的好茶券，詳情可至「新北好茶」官網查詢。



另市府並與民間企業聯手合作，結合市民永續、叡揚科技、群益證券、一卡通、企業福利網PayEasy等企業力量，透過「全民碳集」平台設置永續獎金，民眾凡至坪林展售會及商圈內80家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆消費即獲得5元「碳現金」回饋(每日同店限1次，每日上限200元)，企業亦將依回饋金額同步加碼捐贈坪林公益金，支持在地永續商家。歡迎在享受茶鄉文化、品飲在地好茶之餘，以實際行動支持永續產業，共同打造韌性城市。

農業局表示，新北市致力發展「三生有幸、三生永續」，從生產、生活及生態深化永續農業，透過評鑑與製茶技術競賽，輔導農民生產優質好茶，新北青年茶農更在全國製茶技術競賽累計獲得13座冠軍，技藝深厚頗受肯定。12月20日前訂購冬季比賽茶優良獎，不僅享特價92折，還有限量滿額禮，歡迎民眾把握冬茶上市的時間，選購新北好茶優質茶品嚐鮮。



