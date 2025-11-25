新北好茶展售11/29登場 免費行旅走讀茶鄉體驗

《圖說》新北市副市長劉和然與茶王合影。〈記者葉柏成攝〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市冬季包種茶正值產季，新北好茶展售會自11月29日起連續3個週末邀請民眾品飲新鮮上市的冬茶，11月29、30日於臺北希望廣場，12月6、7、13、14日於坪林茶業博物館旁廣場將集結新北茶品、茶食及特色農產，同時於坪林展售會場舉辦免費的「行旅走讀」與「茶鄉體驗」，活動將在明〈26〉日上午 10時於新北好茶官網https://www.ntpc-tea.tw/開放報名。

《圖說》新北好茶展售會啟動儀式，右三農業局長諶錫輝。〈記者葉柏成攝〉

新北市副市長劉和然今〈25〉日上午於新北好茶冬日飄香記者會表示，新北好茶冬日飄香活動市府並與民間企業聯手合作，結合市民永續、叡揚科技、群益證券、一卡通、企業福利網PayEasy等企業力量，透過「全民碳集」平台設置永續獎金，民眾凡至坪林展售會及商圈内80家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆消費即獲得5元「碳現金」回饋，每日同店限1次，每日上限200元，企業亦將依回饋金額同步加碼捐贈坪林公益金，支持在地永續商家。歡迎在享受茶鄉文化、品飲在地好茶之餘，以實際行動支持永續產業，共同打造韌性城市。

《圖說》新北好茶展售會結合低碳茶山一日旅遊行程及「行旅走讀」。〈記者葉柏成攝〉

農業局長諶錫輝指出，新北市致力發展「三生有幸、三生永續」，新北青年茶農更在全國製茶技術競賽累計獲得13座冠軍，技藝深厚頗受肯定。

此外，12月20日前訂購冬季比賽茶優良獎，不僅享特價92折，還有限量滿額禮，民眾可把握冬茶上市的時間，選購新北好茶優質茶品嚐鮮，詳情可參閱「新北市農業局稼日蒔光」https://www.facebook.com/agr.ntpc/臉書。

《圖說》新北市冬季包種茶體驗擁有獨特花香。〈記者葉柏成攝〉

「行旅走讀」共320個線上名額，一日走訪坪林茶園及老街茶行，參加者可獲得100元好茶券折抵消費，還能領取茶郊媽祖平安包種茶福袋；「茶娜體驗」規劃手作茶湯圓40組、版畫拓印150組報名，12月6日另開放有200名額的採茶花體驗，可以在有機茶園採摘冬季茶花，認識茶農的茶樹栽培管理，採摘數量前5名還可獲贈500元好茶券。

《圖說》新北包種茶又有「百萬冠軍茶」美譽，每北市都會舉辦全國最大規模的包種茶評鑑。〈記者葉柏成攝〉

12月7、13、14日更推出低碳茶山一日旅遊行程，漫步坪林的溪畔生態導覽後，還能參加特等茶席品茗，由青年茶農與專業茶師沖泡自冬茶評鑑1，156點間脱穎而出的特等獎包種茶，感受價值百萬的特殊蘭花與梔子花香氣，行程費用 790元，名額限定54席，線上報名就送折抵消費的好茶券，詳情可至「新北好茶」官網查詢。