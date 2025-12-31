新北好茶獲日本世界綠茶大賽最高金賞獎 農業局獻獎分享榮耀
新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲日本2025「世界綠茶大賽」2座最高金賞及1座金賞獎，獲獎數量全國第一，今(31)日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農結合傳統技術與現代創意，推廣各茶區品牌，讓臺灣特色茶的風味再度獲得世界級認可。
日本「世界綠茶大賽」自2007年起，每年由日本靜岡縣世界綠茶協會主辦，堪稱茶界的「奧斯卡」，賽事不僅評鑑茶葉的滋味與香氣，更針對產品理念、包裝設計及市場價值進行綜合評比。2025年度競賽吸引來自日本、臺灣、韓國等5國共計194款茶產品激烈角逐，坪林區祥順茶行「祥順・春韻包種」與深坑區茶農蔡金財「清代烏龍茶」雙雙獲得最高榮譽「最高金賞」，三峽區大埔製茶廠「椿月茶語」亦獲「金賞獎」，新北獲獎總數全國第一。
坪林區祥順茶行憑藉「祥順・春韻包種」獲得「最高金賞獎」肯定，產品包裝設計延續清代包種茶以毛邊紙包裝的傳統，改採蜂巢牛皮紙包裹，不僅營造懷舊復古美學，也兼具環保防撞功能，包種茶湯更散發濃郁雅致的梔子花香，深獲評審讚譽。
祥順茶行現由茶行第3代蔡國祥、柯天姿夫婦攜手第4代蔡佩芹共同經營，年產約3,000台斤的包種茶與紅茶。現年27歲的蔡佩芹分享返鄉近2年來，除參加青農創生團體坪林青年茶業發展協會，與同輩的返鄉青農們共同交流，也透過社群媒體以短影音分享茶季生活點滴，並建置線上銷售通路，提升老茶行的品牌能見度，本次獲得最高金賞的作品，正是家人共同討論、集思廣益的靈感結晶，期許未來持續精進製茶與品評技術，將家族的茶香傳承下去。
深坑區茶農蔡金財以「清代烏龍茶」同樣獲得「最高金賞獎」，57年次的蔡金財自14歲起便跟隨家族長輩習茶，30多年來傳承家族延續120年的茶園，繼112年以蜜香紅茶獲得最高金賞後，本屆第2度獲得最高榮譽獎項。蔡金財說，以清代移植的青心烏龍茶樹製作成包種茶，風味稍帶苦味，所以製程上特別增加發酵時間，比普遍的包種茶發酵度更高，茶湯呈現金黃色澤並帶有清苦的香氣，產品還特別製作台灣麻竹筒盛裝茶葉，傳遞出自然樸實的台灣特色意象。
三峽區大埔製茶廠則以「椿月茶語」奪得金賞獎殊榮，禮盒由製茶第三代的陳宣和與姜慧姿夫婦聯手研發，設計源自新北的市花山茶花，日文又稱椿花，內盒盛裝臺灣橙茶與包種茶2款新北特色茶，以「成功包中」的諧音傳達祝福。其中，三峽茶農採用茶改場113年度發布的新興製程，將在地青心柑仔樹種製作成橙茶，透過重萎凋、輕揉捻的程序，製作出橙紅色並帶有圓潤果香的茶湯。
此外，新北是全國條形包種茶最大產區，蜜綠色的茶湯帶有清新花香，禮盒展現地方特色茶2種不同風味的魅力，預計於115年1月下旬正式上市。農業局表示，新春佳節將至，歡迎採購在地好茶，送禮自飲兩相宜，訂購可洽農友祥順茶行(02-26657107)、蔡金財(0932-263187)、大埔製茶廠(02-8671-7393)，更多活動可至新北市農業局稼日蒔光臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。
更多新聞推薦
其他人也在看
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 5
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 20 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 26
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 48
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 215
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 22 小時前 ・ 21
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 77
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 5
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 18 小時前 ・ 11