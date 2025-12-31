新北好茶獲日本世界綠茶大賽最高金賞獎 農業局獻獎分享榮耀





新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲日本2025「世界綠茶大賽」2座最高金賞及1座金賞獎，獲獎數量全國第一，今(31)日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農結合傳統技術與現代創意，推廣各茶區品牌，讓臺灣特色茶的風味再度獲得世界級認可。

日本「世界綠茶大賽」自2007年起，每年由日本靜岡縣世界綠茶協會主辦，堪稱茶界的「奧斯卡」，賽事不僅評鑑茶葉的滋味與香氣，更針對產品理念、包裝設計及市場價值進行綜合評比。2025年度競賽吸引來自日本、臺灣、韓國等5國共計194款茶產品激烈角逐，坪林區祥順茶行「祥順・春韻包種」與深坑區茶農蔡金財「清代烏龍茶」雙雙獲得最高榮譽「最高金賞」，三峽區大埔製茶廠「椿月茶語」亦獲「金賞獎」，新北獲獎總數全國第一。

廣告 廣告

坪林區祥順茶行憑藉「祥順・春韻包種」獲得「最高金賞獎」肯定，產品包裝設計延續清代包種茶以毛邊紙包裝的傳統，改採蜂巢牛皮紙包裹，不僅營造懷舊復古美學，也兼具環保防撞功能，包種茶湯更散發濃郁雅致的梔子花香，深獲評審讚譽。

祥順茶行現由茶行第3代蔡國祥、柯天姿夫婦攜手第4代蔡佩芹共同經營，年產約3,000台斤的包種茶與紅茶。現年27歲的蔡佩芹分享返鄉近2年來，除參加青農創生團體坪林青年茶業發展協會，與同輩的返鄉青農們共同交流，也透過社群媒體以短影音分享茶季生活點滴，並建置線上銷售通路，提升老茶行的品牌能見度，本次獲得最高金賞的作品，正是家人共同討論、集思廣益的靈感結晶，期許未來持續精進製茶與品評技術，將家族的茶香傳承下去。

深坑區茶農蔡金財以「清代烏龍茶」同樣獲得「最高金賞獎」，57年次的蔡金財自14歲起便跟隨家族長輩習茶，30多年來傳承家族延續120年的茶園，繼112年以蜜香紅茶獲得最高金賞後，本屆第2度獲得最高榮譽獎項。蔡金財說，以清代移植的青心烏龍茶樹製作成包種茶，風味稍帶苦味，所以製程上特別增加發酵時間，比普遍的包種茶發酵度更高，茶湯呈現金黃色澤並帶有清苦的香氣，產品還特別製作台灣麻竹筒盛裝茶葉，傳遞出自然樸實的台灣特色意象。

三峽區大埔製茶廠則以「椿月茶語」奪得金賞獎殊榮，禮盒由製茶第三代的陳宣和與姜慧姿夫婦聯手研發，設計源自新北的市花山茶花，日文又稱椿花，內盒盛裝臺灣橙茶與包種茶2款新北特色茶，以「成功包中」的諧音傳達祝福。其中，三峽茶農採用茶改場113年度發布的新興製程，將在地青心柑仔樹種製作成橙茶，透過重萎凋、輕揉捻的程序，製作出橙紅色並帶有圓潤果香的茶湯。

此外，新北是全國條形包種茶最大產區，蜜綠色的茶湯帶有清新花香，禮盒展現地方特色茶2種不同風味的魅力，預計於115年1月下旬正式上市。農業局表示，新春佳節將至，歡迎採購在地好茶，送禮自飲兩相宜，訂購可洽農友祥順茶行(02-26657107)、蔡金財(0932-263187)、大埔製茶廠(02-8671-7393)，更多活動可至新北市農業局稼日蒔光臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。



更多新聞推薦

● 洲仔濕地冬日風情 白鷺群集、水雉冬羽姿態