新北好茶登場茶博 周末茶香迎賓送好禮

新北在地茶農帶來新北各式特色茶品，邀請大家周末逛展品茶享優惠。(圖:新北市農業局提供)

新北市農業局十五日表示，臺灣國際茶業博覽會十四日於南港展覽館開跑，新北市農業局設置為期四天的新北好茶展區，新北在地茶農帶來新北包種茶、蜜香紅茶、碧螺春綠茶、鐵觀音等特色茶品，邀請大家周末逛展品茶享優惠。凡於新北市農會茶推廣中心消費滿千送茶杯及杯套組，另至有種茶合作社追蹤社群即贈包種茶包，每日限量送完為止。

新北是北臺灣最大茶產區，也是臺灣最主要的包種茶產地，新北茶農十一月十四至十七日再度登場南港展覽館「臺灣國際茶業博覽會」，現場集結十四攤茶農設置新北好茶展區，從茶園帶來新鮮上市的冬茶及各具風味的特色茶點，更加碼推出多重優惠及滿額好禮，邀請民眾至攤位了解青農返鄉發展的活力與團結力量。

新北好茶近年佳績不斷，不僅茶農一一四年代表新北於全國製茶技術競賽獲得第十三座冠軍，五星製茶廠及亮點茶莊數量也是六都第一，各項特色茶品更屢獲國際獎項肯定。坪林「白青長茶作坊」以坪林馥禮盒、蓊鬱茶山禮盒獲得日本「世界綠茶大賽」最高金賞及金賞雙重肯定，「福茶苑」與酒廠合作開發醲琴酒-包種茶，於世界琴酒大賽獲得金獎臺灣冠軍，「青心茗坊」以有機包種茶獲得英國美食風味獎參星肯定。

新北市農會茶推廣中心也以茶生幾何立體茶包禮盒獲得美國繆思設計大獎銀獎肯定，三峽「祥興行」更以蜜香紅茶連續7年摘下比利時頂級美味大獎3星獎章，歡迎民眾親臨展售會，品味新北多樣的高品質特色茶。

新北市致力發展「三生永續農業」，從生產、生活及生態推動永續農業成果，茶農透過多元創意的茶產品展現活力，更屢獲國內外獎項肯定，冬日品茗暖身又暖心，邀請民眾周末至南港展覽館，為茶農們加油打氣並品嚐在地特色茶的獨特滋味。