新北好茶飄香茶博 周末送好禮
▲新北在地茶農帶來新北各式特色茶品，邀請大家周末逛展品茶享優惠。（圖：新北市農業局提供）
臺灣國際茶業博覽會於南港展覽館開跑，新北市農業局設置為期四天的新北好茶展區，新北在地茶農帶來新北包種茶、蜜香紅茶、碧螺春綠茶、鐵觀音等特色茶品，邀請大家周末逛展品茶享優惠。凡於新北市農會茶推廣中心消費滿千送茶杯及杯套組，另至有種茶合作社追蹤社群即贈包種茶包，每日限量送完為止。
新北是北臺灣最大茶產區，也是臺灣最主要的包種茶產地，新北茶農十一月十四至十七日再度登場南港展覽館「臺灣國際茶業博覽會」，現場集結十四攤茶農設置新北好茶展區，從茶園帶來新鮮上市的冬茶及各具風味的特色茶點，更加碼推出多重優惠及滿額好禮，邀請民眾至攤位了解青農返鄉發展的活力與團結力量。
新北好茶近年佳績不斷，不僅茶農一一四年代表新北於全國製茶技術競賽獲得第十三座冠軍，五星製茶廠及亮點茶莊數量也是六都第一，各項特色茶品更屢獲國際獎項肯定。坪林「白青長茶作坊」以坪林馥禮盒、蓊鬱茶山禮盒獲得日本「世界綠茶大賽」最高金賞及金賞雙重肯定，「福茶苑」與酒廠合作開發醲琴酒-包種茶，於世界琴酒大賽獲得金獎臺灣冠軍，「青心茗坊」以有機包種茶獲得英國美食風味獎參星肯定。
新北市農會茶推廣中心也以茶生幾何立體茶包禮盒獲得美國繆思設計大獎銀獎肯定，三峽「祥興行」更以蜜香紅茶連續7年摘下比利時頂級美味大獎3星獎章，歡迎民眾親臨展售會，品味新北多樣的高品質特色茶。
新北市致力發展「三生永續農業」，從生產、生活及生態推動永續農業成果，茶農透過多元創意的茶產品展現活力，更屢獲國內外獎項肯定，冬日品茗暖身又暖心，邀請民眾周末至南港展覽館，為茶農們加油打氣並品嚐在地特色茶的獨特滋味。
其他人也在看
新北防路殺 10處生態廊道串聯棲地
為守護野生動物安全，今年於石碇區設置三處生態廊道，結合排水涵洞環境設計動物專用坡道，讓龜類、蛇類、蛙類等小型野生動物能安全通行，避免誤入車道，並與政治大學社會責任辦公室合作，在周邊道路設置由政大學生設計的「食蛇龜」警示標誌，提醒用路人減速慢行，共同維護行車用路人及野生動物的安全。為降低路殺事件，農業局自107年迄今已設置十處生態廊道，其中包含涵洞、斜坡道及警示標誌等。今年於石碇區新設置三處生態廊道分別為「竹坑道路一、二號斜坡廊道」及「塗潭巷過路廊道」，為新北市第八處、第九處及第十處生態廊道。廊道使用自然石材與植被設計，並於排水系統出口設置金屬結構坡道型生態通道，使動物能由涵洞順利爬升至地面，該設施兼顧排水與動物通行功能，在雨季可維持水流暢通，乾季則提供動物安全穿越的通行路 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
鴻海科技日》全家、東元電機首度參與 聚焦永續經濟「全新方案亮相」
一年一度的鴻海科技日今（21）日在南港展覽館一館盛大展開，除了最新Model A及多款新型電動車款現身外，鴻海（2317）也將發布在量子電腦、通用大型模型、人形機器人等領域的最新研發成果。另外，全家（5903）、東元（1504）也以「永續經濟」為主軸，首度參與鴻海科技日。全家咖啡渣再利用，循環經濟能成為城市教育的一部分嗎？「全家」便利商店攜手鴻海於「2025......風傳媒 ・ 1 天前
西點國手沈承佑備戰國際賽
二零二五亞洲技能競賽十一月廿七日起至廿九日於南港展覽館登場，匯聚亞洲廿八國頂尖選手同場競技，而第四十八屆國際技能競賽明年將在上海登場；勞發署雲嘉南分署輔導的十八歲西點國手沈承佑國中時一戰成名，五專退學隱居半年連拿三張證照，從高職奮起勇奪全國第三，要以實力展現技藝，讓世界看見台灣。沈承佑自小學四年級開始接觸烘焙展現天賦，國三加入技藝班，參加市級技藝競賽拿下第二名，升上五專後陷入迷惘毅然退學，離開學校仍未忘情烘焙，短短半年時間取得三張烘焙丙級證照，選擇進入桃園永平工商餐飲科再出發，高一奪下第五十四屆全國技能競賽北區分賽第一名，進軍全國賽拿下第三名，並憑藉穩定技術與高度自我要求，九月通過西點製作職類國手選拔，將代表台灣出征第四十八屆國際技能競賽。沈承佑說，烘焙失敗很平常，他不是 ...台灣新生報 ・ 1 天前
今天迎「小雪」！高溫上看30度 專家示警：下週氣溫明顯驟降
今（22）日是二十四節氣中的「小雪」，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，部分地區高溫可來到26到28度，甚至上看30度。對此，氣象專家林得恩指出，下週將有新一波東北季風增強，並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，冬天的感覺也愈來愈濃了！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海科技日》郭台銘「滿頭白髮」現身！睽違3年再登台 劉揚偉：非常感謝他
鴻海年度盛會「2025鴻海科技日（HHTD25）」今（21）日於南港展覽館揭幕，開幕式上創辦人郭台銘與董事長劉揚偉同台亮相，成為一大驚喜。郭台銘頂著一頭白髮、神情莊重，雖未發言，卻在掌聲中深深一鞠躬，這是他自2022年後，睽違3年再次現身科技日，也是在母親郭初永真女士月初辭世後，首次出席公開活動。劉揚偉在台上向郭台銘兩度致意，感性表示，「如果沒有創辦人，鴻......風傳媒 ・ 1 天前
鴻海發表全新電動車Model A！「超大空間」家用、商用都適合 首發鎖定這國
鴻海科技日（Hon Hai Tech Day 2025）今（21）日在南港展覽館登場，現場最大亮點莫過於全新電動車Model A的正式登場。這款B級距MPV以「Being White」為核心造型哲學，詮釋簡約、純粹與持久的設計語言，並融合日本市場長期調研成果，體現鴻海在造車領域從供應鏈走向品牌實力的轉型決心。鴻海科技集團EV策略長關潤（Jun Seki）親自......風傳媒 ・ 1 天前
24節氣小雪：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看
節氣「小雪」是哪一天？小雪落在每年國曆的11月21或22日或23日，2025年的小雪則是11月22日星期六，此時太陽在黃道上運行至240度。小雪是二十四節氣中的第二十個節氣，也是冬天的第二個節氣。節氣運動 ・ 1 年前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
感嘆田徑生命剩5、6年「跨欄女神」吳豔妮和2025賽季說再見
中國「跨欄女神」吳豔妮。昨於個人社群PO感嘆2025整年「累到不想說話」，但對於能夠收集完世界田徑四大賽的參賽經歷感到欣慰，現年28歲吳豔妮感嘆，田徑生命剩下5、6時間。太報 ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 17 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 2 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前