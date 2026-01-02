新北好茶 日本鍍金 政會議獻獎

新北茶農獲得日本「世界綠茶大賽」2座最高金賞及1座金賞獎，於市政會議獻獎。（圖：新北市農業局提供）

新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲日本2025「世界綠茶大賽」二座最高金賞及一座金賞獎，獲獎數量全國第一，在市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農結合傳統技術與現代創意，推廣各茶區品牌，讓臺灣特色茶的風味再獲世界級認可。

2025年度競賽吸引來自日本、臺灣、韓國等五國共計一百九十四款茶產品激烈角逐，新北茶農再度交出亮眼成績單，坪林區祥順茶行「祥順·春韻包種」與深坑區茶農蔡金財「清代烏龍茶」雙雙獲得最高榮譽「最高金賞」，三峽區大埔製茶廠「椿月茶語」亦獲「金賞獎」，新北獲獎總數全國第一。

新北市長侯友宜表示，新北茶農不僅傳承歷年十三座全國製茶冠軍的精湛技術，各個茶區更是積極建立品牌，提升新北好茶的競爭力。市府將持續攜手茶農發展品牌行銷，吸引青農返鄉傳承，共同讓新北茶產業邁向國際精品化。

坪林區祥順茶行憑藉「祥順·春韻包種」獲得「最高金賞獎」肯定，產品包裝設計延續清代包種茶以毛邊紙包裝的傳統，改採蜂巢牛皮紙包裹，不僅營造懷舊復古美學，也兼具環保防撞功能，包種茶湯更散發濃郁雅致的梔子花香，深獲評審讚譽。此獲得最高金賞的作品，正是家人共同討論、集思廣益的靈感結晶，期許未來持續精進製茶與品評技術，將家族的茶香傳承下去。

深坑區茶農蔡金財以「清代烏龍茶」同樣獲得「最高金賞獎」，本屆第二度獲得最高榮譽獎項。蔡金財表示，以清代移植的青心烏龍茶樹製作成包種茶，風味稍帶苦味，所以製程上特別增加發酵時間，比普遍的包種茶發酵度更高，茶湯呈現金黃色澤並帶有清苦的香氣，產品還特別製作台灣麻竹筒盛裝茶葉，傳遞出自然樸實的台灣特色意象。

三峽區大埔製茶廠則以「椿月茶語」奪得金賞獎殊榮，禮盒由製茶第三代的陳宣和與姜慧姿夫婦聯手研發，設計源自新北的市花山茶花，日文又稱椿花，內盒盛裝臺灣橙茶與包種茶二款新北特色茶，以「成功包中」的諧音傳達祝福；此外，新北是全國條形包種茶最大產區，蜜綠色的茶湯帶有清新花香，禮盒展現地方特色茶二種不同風味的魅力，預計於一月下旬正式上市。