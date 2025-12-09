新北好YOUNG doo doo doo 板橋435藝文特區迎新年 元旦健走抽大獎

今（9）日新北市政府副秘書長柯慶忠出席115年元旦升旗活動記者會。(新北市民政局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市政府今（9）日舉辦明（115）年元旦升旗活動記者會。今年元旦活動首次移師板橋435藝文特區馬卡龍草原舉行，並以《新北好YOUNG doo doo doo》為主題，邀請超人氣卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶見面會陪伴大小朋友活力迎新年，現場將以歌舞帶動，營造歡樂氣氛。

115年新北元旦升旗暨健走活動，準備多項精美獎項供民眾抽獎。(新北市民政局提供)

新北市政府副秘書長柯慶忠表示，新北市首度在板橋435藝文特區舉行元旦升旗活動。活動健走路線將從板橋跨越新月橋至新莊廟街，串聯兩地重要景點，也象徵人文交流與區域共榮。歡迎市民一同動起來，以好心情、好步伐迎接全新的運勢。

柯慶忠指出，本次健走自馬卡龍草原出發，經新月橋前往新莊廟街後折返主會場，全程約3.4公里。沿途設置「新海濕地」、「新月廣場」、「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾憑集章卡於任一點蓋章，即可回到主會場兌換鯊寶餐袋及鯊寶應援巾。

新北市民政局指出，元旦活動將於明（10）日上午10時準時開放報名，限量2,000名。民眾成功報名並於當日完成指定集章任務者，除可獲得鯊寶餐袋及鯊寶應援巾外，還有機會抽中 iPhone 17、Switch 2 等豐富大獎。另外，新莊「武聖廟」及「慈祐宮」也特別準備開運限量金幣與平安符，為市民祈福開運、迎向好年。

民政局長林耀長提到，元旦活動自上午9時起至下午3時止，現場安排多組表演團體接力演出，更規劃童趣市集，新北嚴選商家、新北青農等文創攤位。民眾持新北幣APP至新北幣活動攤位掃描 QR Code ，即可獲得 100 元合作店家優惠券，數量有限，送完為止。請提前下載並註冊成為新北幣APP會員，至活動現場完成指定任務即可領取新北幣。活動會場也會舉行碰碰狐及鯊魚寶寶見面會，讓大朋友、小朋友盡情拍照打卡，打造最有活力、最具童趣的元旦迎新體驗。活動相關詳細資訊，請至新北市政府民政局官網(https://www.ca.ntpc.gov.tw/)或「新北民政保平安」臉書粉絲專頁查詢。