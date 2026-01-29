新北姊弟檔「日租門號」半年狂撈2160萬 二類電信商淪詐團幫兇

二類電信業者成詐團幫兇。翻攝畫面

新北市三重二類電信商洪姓姊弟被詐騙集團吸收，利用專業技術，協助詐團將境外機房訊號轉接為國內市話，更刻意「隱藏門號」以避開警方追蹤。短短半年內，該公司非法獲利高達2160萬元，受害者粗估18人，其中一名女性保險人員更是慘賠150萬元。

日租門號暴利12萬 半年噱2千萬

據警方調查，該公司由49歲的洪姓女子擔任負責人，其47歲的弟弟則負責技術維護。洪男憑藉深厚的電信專業，透過李姓仲介與詐騙集團搭上線。雙方協議，由公司提供超過30個市話門號及網路電話交換機（IPPBX），供詐團撥打詐騙電話。

為了謀取暴利，詐團以每日每個門號4000元的高價向洪姓姊弟租借，30個門號一天收入便高達12萬元。自去年3月至8月被捕為止，洪姓姊弟與李姓仲介以8:2拆帳，不法所得總計超過2160萬。

新詐術鎖定微信用戶 「隱藏號碼」阻通報

該詐騙集團採用近期盛行的「誤設微信（WeChat）升級服務」為話術，謊稱民眾帳號被設定為代理商，若不解除將自動扣除年費。為降低民眾戒心，洪姓弟弟利用技術手段關閉「顯示號碼」功能，讓被害人手機顯示為「未知」或「隱藏號碼」。

刑事局偵七大隊指出，這種做法能有效規避 165 反詐騙系統的攔阻機制，讓民眾無法第一時間回撥或通報黑名單。初步清查，全台共有18人受騙，總財損達355萬元。其中一名住在新北市、52歲的保險從業人員，因誤信假客服引導，交出銀行帳戶及簡訊驗證碼，損失最為慘重。

警方查扣VoIP閘道器。翻攝畫面

警方於去年8月起發動多波搜索，在三重及台中等地逮捕洪姓姊弟、李姓仲介及員工等共5人，現場扣押大量網路閘道器（Gateway）與交換機。洪姓弟弟在偵訊中坦承協助轉接話務，姊姊則辯稱僅是單純做生意。全案於去年12月依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例及打詐專法移送新北地檢署偵辦。



