新北婦人推嬰兒車走斑馬線遭擦撞！轎車竟加速離去 警方鎖定車牌

[Newtalk新聞] 新北市新店區昨日發生肇事逃逸案件，62歲林姓婦人推嬰兒車行經新烏路一段斑馬線，1輛未禮讓行人的轎車擦撞嬰兒車，駕駛未下車察看且加速離去，林姓婦人今日到派出所報案，警方已鎖定車牌，將盡速通知車主到案說明。

昨日新店區林姓婦人推嬰兒車走在斑馬線上，遭未禮讓行人的轎車擦撞嬰兒車，駕駛未下車直接加速離去，民眾上傳行車紀錄器畫面到社群平台，引起廣大網友熱議「嬰兒還好嗎？為什麼沒下車查看」、「不要放過肇逃！但拜託大家過馬路要看對邊啊」、「這個違規常客了啦，住烏來的山路當廚房在開」。

警方指出，事發當下嬰兒車內嬰兒及林婦皆無大礙。但事後林婦發覺右肩膀疑似有拉傷、疼痛感，已於今日驗傷並報案，預計明日至派出所製作筆錄。警方目前已鎖定肇事車輛，將盡速通知車主到案說明，以釐清事發經過及肇事責任。

警方呼籲，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上6000元以下罰鍰；因而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上36000以下罰鍰；致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

