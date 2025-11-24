新北婦人遇假檢警詐騙！3個月損失3800萬 警方積極追查中

新北市李姓女子遇到假檢警詐騙，帳戶8300萬都遭轉走。 圖：Gogolook提供

[Newtalk新聞] 新北市新店區1名李姓婦人遭遇假檢警詐騙，今年4月間接獲自稱「中華電信風險控制部門」員工的電話，聲稱李女的帳戶被詐騙集團使用，須配合調查，李女隨即將名下戶頭以及密碼交給「假檢警」，結果帳戶內8300萬遭詐騙集團分次轉走。

李姓婦人先是接到自稱中華電信風險控制部門員工電話，短暫對話後聲稱轉接165反詐專線，假專員指出李女的帳戶被詐騙集團使用，懷疑其是詐騙集團成員，並以「不配合就會羈押」為由，要求婦人交出戶頭、密碼，由檢警代為監控、追查金流。

同時詐騙集團要求李女加入LINE對話群組，必須每天在群組「安全回報」，且要秉持著偵查不公開原則，不准將事情告訴家人。李女不疑有他乖乖配合，直到今年7月進行安全回報卻無人回應，才驚覺受騙並到派出所報案。

新店分局指出，李女誤信假公務員，陸續以網路匯款方式支付金額，遭詐騙損失金額約8300萬餘元，因本案交付方式全部皆為匯款，已逐戶轉出至臺南第六分局、桃園中壢分局、八德分局、臺中第六分局、高雄林園分局、屏東分局等他轄偵辦。目前已逮捕部分犯嫌，現正積極追查其他共犯中。

警方呼籲，「身分遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢」、「監管帳戶」、「加LINE回報」、「繳交保證金」等字眼皆是假檢警詐騙的明顯特徵，強調真正的檢警不會透過通訊軟體聯繫，更不會要求視訊製作筆錄。民眾如接獲可疑來電，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

